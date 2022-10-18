Глава аннексированной Херсонской области объявил об «организованном перемещении» жителей на левый берег Днепра. Но не из Херсона

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Глава аннексированной Херсонской области Владимир Сальдо объявил об «организованном перемещении» гражданского населения четырех муниципалитетов — Бериславского, Белозерского, Снигиревского и Александровского — на левый берег Днепра.

Это решение Сальдо объяснил тем, что Украина «накапливает силы для широкомасштабного наступления» и что существует «непосредственная опасность затопления территорий в связи с планируемым разрушением плотины Каховской ГЭС».

При этом Сальдо призвал «не слушать паникеров» и заявил, что «Херсонская область остается под надежной защитой российской армии».

Об эвакуации Херсона, который также находится на правом берегу Днепра, Сальдо не объявлял.

Вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин ранее 18 октября заявил, что все жители Херсонской области, желающие переехать на постоянное место жительства в регионы России, получат жилищные сертификаты из расчета 83,4 тысячи рублей за квадратный метр. Также он пообещал помощь в переезде и выплаты в качестве компенсации за утерянное имущество.

Сальдо еще 13 октября попросил у руководства России помощи с организацией «выезда херсонских семей в другие регионы Российской Федерации для отдыха и учебы». В тот же день его заместитель Кирилл Стремоусов заявил, что «нет никакой эвакуации» и «никто не отступает».

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