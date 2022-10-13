Артем Чайка (в прошлом известный как ЛСДУ3) стал советником Кадырова

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Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что назначил бизнесмена Артема Чайку, сына бывшего генпрокурора РФ Юрия Чайки, своим советником по гуманитарным, социальным и экономическим вопросам.

По словам Кадырова, Артем Чайка будет координировать и принимать участие в работе общественных организаций «в рамках реализации проектов гуманитарной и социально-экономической направленности, в которых задействована Чеченская Республика».

Отец нового советника Кадырова, Юрий Чайка, после отставки с поста генпрокурора РФ в январе 2020 года стал полномочным представителем президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе.

Артем Чайка, как и его брат Игорь, стали известны после того, как в 2015 году Фонд борьбы с коррупцией ( ) выпустил фильм «Чайка» — расследование о бизнесе семьи Юрия Чайки, который тогда возглавлял Генпрокуратуру РФ (он называл расследование заказным). В 2016 году Росреестр засекретил сведения об их недвижимости, заменив имя Артема Чайки на ЛСДУ3, а Игоря Чайки — на ЙФЯУ9. В 2020 году их настоящие имена вернули в реестр.

В июле 2020 года суд расторг брак Артема и Марины Чайки после того, как супруга бизнесмена заявила на видео, что муж угрожает отобрать детей, а также просила вернуть ей паспорт и дать развод. В январе 2021 года Марину Чайку похитили люди, представившиеся сотрудниками ФСБ. Похитители спрашивали ее о бизнесе и семье бывшего мужа. После случившегося Артем Чайка отказался требовать через суд, чтобы его младшая дочь жила с ним.