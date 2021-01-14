«Положили под язык бумажку. В глазах все начало расплываться». Марина Чайка в заявлении в СК рассказала о своем похищении

«Президент Гордон» / YouTube

Марина Чайка, бизнесмена и сына экс-генпрокурора РФ Артема Чайки, обратилась в Следственный комитет с заявлением о похищении. Она подала его на имя руководителя Главного следственного управления СК по Москве полковника юстиции Андрея Стрижова. Документ зарегистрировали 14 января. Чайка передала копию заявления на пяти страницах корреспонденту «Медузы» и подтвердила, что ее похитили и несколько часов удерживали в неизвестном доме. От дальнейших комментариев она отказалась.

Марину Чайку похитили 12 января, заявила она в видео, опубликованном на следующий день в телеграм-канале юриста Екатерины Гордон, которая представляет ее интересы.

В заявлении в СК Марина Чайка рассказала, что в тот день по просьбе своего адвоката Натальи Смирновой приехала в подмосковное Одинцово на . Она собиралась пройти освидетельствование в неназванном экспертном учреждении, чтобы получить заключение для с бывшим мужем.

Чайка сообщила, что к 17 часам приехала к в Одинцово, где ее должна была ждать помощница адвоката Алиса. Когда Чайка стояла у своей машины, к ней подъехал черный микроавтобус, откуда вышел мужчина в черной одежде и с маской на лице. Он заявил, что работает в ФСБ, после чего, как рассказала Чайка, «насильно запихал меня в машину и надел на лицо шапку», из-за чего она перестала видеть. В том же микроавтобусе находилась помощница адвоката Алиса, которую, по словам Чайки, также насильно запихнули в машину и которой также закрыли глаза шапкой. Всего в машине, пишет Чайка в заявлении, находились не менее шести человек.

Автомобиль ехал около 30 минут. Когда он остановился, Марину Чайку завели в неизвестный ей дом. Где после этого находилась помощница адвоката, она не знает. Саму Чайку отвели в подвал, где наручниками пристегнули к некой опоре, возможно, трубе, и стали допрашивать. Похитители спрашивали у Марины Чайки о ее бывшем муже. В частности, их интересовало, кого из знакомых Артема Чайки она знает, где находятся заводы и другая недвижимость Артема Чайки и был ли развод Марины и Артема Чайки фиктивным.

В какой-то момент похитители потребовали, чтобы Марина Чайка открыла рот, влили ей неизвестную жидкость «и положили под язык .

После этого у меня началось изменение сознания, а именно появились галлюцинации, в глазах все начало расплываться. Было ощущение, что я теряю сознание.

Затем Марину Чайку вывели из подвала на первый этаж дома и сняли с нее шапку. Она увидела двух незнакомых мужчин, которые продолжили допрос «и заставляли глотать жидкость, которую мне заливали в рот». Кроме того, ее повторно заставили принять «таблетку в форме маленькой бумажки». Марина Чайка заявила, что ничего не знает, и попросила отпустить ее на свободу. Похитители пообещали, что освободят ее, но сперва ей нужно ответить на их вопросы.

Во время допроса, говорит Чайка, ей без остановки звонила ее старшая дочь Мария, которая беспокоилась, что матери нет дома. Один из похитителей потребовал, чтобы Чайка успокоила свою дочь, «при этом он пригрозил, что, если она не успокоится, мужчины привезут ее ко мне» и оставят их обеих в этом доме.

В итоге, пишет Чайка в заявлении, она «ответила на вопросы мужчин», после чего ей сказали, чтобы она три дня ни с кем не общалась, никому не рассказывала о случившемся, пила воду и принимала препарат . Затем на Марину Чайку вновь надели шапку, посадили в машину и довезли до ее дома.

Марина Чайка говорила, что ее удерживали около 10 часов (Екатерина Гордон говорила о 12 часах). После освобождения Чайка связалась с Гордон, обратилась в СК и прошла медицинское освидетельствование.

Следственный комитет пока не комментировал случившееся.

О разводе Артема и Марины Чайки «Ему не нравилась я и не нравился наш дом. Он даже детей оскорблял» Светлана Рейтер поговорила с Мариной Чайкой — о ее разводе с Артемом Чайкой, который пытается через суд забрать себе младшую дочь

Александр Бакланов При участии Светланы Рейтер и Дарьи Саркисян