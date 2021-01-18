Артем Чайка отказался требовать через суд, чтобы его младшая дочь жила с ним

Сын бывшего генпрокурора России Юрия Чайки, бизнесмен Артем Чайка, обратился в Пресненский суд Москвы с заявлением о том, что он отказывается от своего иска по определению места жительства младшей дочери Софии. Об этом сообщает «Газета.ру», ссылаясь на слова адвоката бизнесмена Марины Ивановой.

В своем заявлении Артем Чайка попросил признать требования его , настаивающей на том, чтобы их младшая дочь жила с ней. Кроме того, Артем Чайка согласился с требованиями бывшей жены о порядке его общения с дочерью и взыскании с него алиментов на содержание детей.

Такое решение Артема Юрьевича совсем не означает слабость его правовой позиции в этом судебном деле, а наоборот, у него сильная позиция, он располагает серьезными и обоснованными доказательствами. Однако, по словам Артема Юрьевича он намеренно сделал этот шаг, преследуя единственную цель — оградить свою семью, своих детей и саму Марину Александровну от дальнейших действий недобросовестных лиц, преследующих свои личные корыстные интересы, а также лиц, которые в дальнейшем могут использовать в целях личного безнравственного пиара трагедию, связанную с разрывом их супружеских отношений.

Юрист Екатерина Гордон, представляющая интересы Марины Чайки, заявила в телеграме о своей победе в этом судебном процессе.

12 января Марину Чайку похитили в Московской области, когда она приехала на экспертизу, необходимую для судебного процесса по иску Артема Чайки. Марина Чайка рассказала в заявлении в Следственный комитет, что ее увезли в неизвестный дом, приковали наручниками к трубе, опоили неизвестной жидкостью и заставили принять некую маленькую бумажку, после чего у нее возникли галлюцинации. Марина Чайка утверждает, что похитители спрашивали ее о бывшем муже.

Интервью Марины Чайки

«Ему не нравилась я и не нравился наш дом. Он даже детей оскорблял» Светлана Рейтер поговорила с Мариной Чайкой — о ее разводе с Артемом Чайкой, который пытается через суд забрать себе младшую дочь

Интервью Марины Чайки

«Ему не нравилась я и не нравился наш дом. Он даже детей оскорблял» Светлана Рейтер поговорила с Мариной Чайкой — о ее разводе с Артемом Чайкой, который пытается через суд забрать себе младшую дочь