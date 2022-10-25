Россия активно «предупреждает» о подрыве «грязной бомбы» в Украине. На Западе это расценивают как проверку реакции или предлог для новой эскалации конфликта

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Автомобили ООН, на которых инспекторы МАГАТЭ посещали Запорожскую АЭС 1 сентября 2022 года Genya Savilov / AFP / Scanpix / LETA

Россия продолжает настаивать, что Украина готовится к применению . Все началось 23 октября. В восемь утра по Москве российское государственное агентство РИА Новости выпустило статью, где со ссылкой на «заслуживающие доверия источники в разных странах» говорилось, что Украина собирается применить на своей территории «грязную бомбу» и обвинить в этом Россию. В тот же день глава Минобороны РФ Сергей Шойгу позвонил коллегам-министрам из Франции, Великобритании, Турции и США и предупредил их примерно о том же.

Россия уже обвиняла Украину в намерении создать ядерное оружие в начале войны. Как повод было подано заявление президента Украины Владимира Зеленского, сделанное незадолго до войны. Зеленский сказал, что в 1994 году Украина «отказалась от ядерного оружия ради безопасности» и теперь не имеет «ни оружия, ни безопасности». Киев отвергал планы создать «грязную бомбу».

Следом за Сергеем Шойгу с западными коллегами созвонился глава Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов. 24 октября он провел переговоры с высшими военными должностными лицами Великобритании и США и, как и Шойгу, заявил о якобы создаваемой в Украине «грязной бомбе». В этот же день министерство обороны России официально заявило, что у Украины есть радиоактивные материалы и «научная база» для создания такого оружия. Его применение может быть выдано за нештатное срабатывание российского ядерного боеприпаса малой мощности, утверждает ведомство.

Российские «силы и средства приведены в готовность к выполнению задач в условиях радиоактивного заражения», заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ Игорь Кириллов. По его словам, поручения по созданию «грязной бомбы» получили две организации Украины, работы находятся «на завершающей стадии». Применение такого оружия приведет к радиоактивному заражению местности на площади до нескольких тысяч квадратных метров, сказал Кириллов.

Кроме руководства российской армии, о «грязной бомбе» заговорило министерство иностранных дел. 24 октября спикер МИД Мария Захарова заявила, что цель этой якобы планируемой провокации —«мощная антироссийская кампания», подрыв доверия к Москве со стороны ее партнеров, изоляция РФ на международной арене. По словам главы ведомства Сергея Лаврова, вопрос о «грязной бомбе» рассмотрят в Совете безопасности ООН (по данным ТАСС и РИА Новости, Россия запросила его обсуждение на 25 октября).

Доказательств власти РФ не представили. Украина отрицает создание «грязной бомбы». Президент Владимир Зеленский и глава МИДа Дмитрий Кулеба заявили, что Россия обвиняет других в том, что планирует совершить сама. Киев попросил экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) посетить , которые, по версии России, задействованы в изготовлении радиологического оружия. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что инспекторы проверят два объекта в Украине в ближайшие дни. Один из них уже проверяли месяц назад и не нашли ничего запрещенного, добавил Гросси.

На Западе не поверили обвинениям России. Министры иностранных дел США, Великобритании и Франции назвали их предлогом для эскалации, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг — «абсурдом». Госдепартамент США и Белый дом заявили, что на данный момент не видят признаков подготовки России к использованию ядерного оружия. Но в США, по данным источников The New York Times (NYT), все равно опасаются, что с помощью заявлений об украинской «грязной бомбе» Россия пытается как-то замаскировать собственные «зловещие» планы.

Целью Москвы может быть проверка реакции Запада, рассказали два источника Financial Times. Возможность ядерного удара со стороны России обсуждалась с самого начала войны, но эксперты полагали, что сначала президент страны Владимир Путин прибегнет к менее радикальным методам эскалации — мобилизации и атакам по украинским объектам энергетики. На данный момент оба эти метода задействованы, и Путину, вероятно, понадобится несколько месяцев, чтобы оценить их эффективность, пишет NYT. Что будет дальше, неизвестно, но, как сообщалось ранее, в случае применения Россией ядерного оружия США, вероятно, ответят несимметрично — ударами с применением обычных вооружений.

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