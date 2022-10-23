Шойгу позвонил министрам обороны четырех стран НАТО. И заявил, что Украина якобы готовится взорвать «грязную бомбу». Никаких доказательств он не привел

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Сергей Бобылев / ТАСС

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу 23 октября связался по телефону с министрами обороны нескольких западных стран: Франции, Турции, Великобритании и США. С каждым из них Шойгу обсуждал «ситуацию» в Украине, которая «имеет устойчивую тенденцию к дальнейшей, неконтролируемой эскалации».

В ходе переговоров с представителями Франции, Турции и Великобритании, как сообщило Минобороны РФ, Шойгу выразил свои «озабоченности по поводу возможных провокаций со стороны Украины с применением ». Минобороны РФ не предоставило никаких доказательств в поддержку этой версии. Из сообщения российского ведомства о переговорах с Пентагоном неясно, поднимал ли российский министр в разговоре тему «грязной бомбы».

Незадолго до переговоров Шойгу РИА Новости сообщило, что «киевский режим готовит провокацию с „грязной бомбой“» в Украине. Российское государственное агентство сослалось на «заслуживающие доверия источники в разных странах», в том числе в Украине. По утверждению агентства, провокацию якобы готовят для того, чтобы обвинить Россию в применении оружия массового уничтожения и «тем самым запустить в мире мощную антироссийскую кампанию, нацеленную на подрыв доверия к Москве». Из публикации РИА Новости следует, что «грязную бомбу» якобы создают в Украине, а Киев контактирует с Великобританией «по вопросу возможной передачи киевским властям компонентов ядерного оружия». Другие независимые источники не подтверждали эту информацию.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес призвал Сергея Шойгу не использовать такие заявления как предлог для еще большей эскалации. В Минобороны Великобритании привели подробности разговора двух министров, состоявшегося по инициативе российской стороны.

Министр Шойгу утверждал, что Украина при содействии западных стран, включая Великобританию, планирует действия, направленные на эскалацию конфликта в Украине. Министр обороны [Бен Уоллес] опроверг эти утверждения и предупредил, что подобные заявления не должны использоваться в качестве предлога для еще большей эскалации.

В сообщении Минобороны Великобритании сказано, что оба министра во время разговора вели себя «профессионально и уважительно».

Минобороны Турции, в свою очередь, сообщило, что во время беседы министр обороны Турции Хулуси Акар сказал Сергею Шойгу, что Анкара готова помочь восстановить стабильность в регионе. «Стороны отметили необходимость в предусмотрительности перед лицом возможных провокаций, которые могут еще более усугубить ситуацию в регионе», — пишет «Анадолу» со ссылкой на Минобороны Турции.

Власти Украины назвали сообщения о «грязной бомбе» ложью. «Ложь России о якобы планах Украины применить „грязную бомбу“ настолько же абсурдна, насколько опасна», — заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Он отметил, что Украина поддерживает Договор о нераспространении ядерного оружия ( ). «У нас нет никаких „грязных бомб“ и мы не планируем их иметь… Россияне часто обвиняют других в том, что планируют сами», — заявил Кулеба.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, комментируя заявления Шойгу, сказал украинскому изданию Liga.net, что это «абсолютный и совершенно предсказуемый абсурд в исполнении субъектов, которые по-прежнему продолжают верить в то, что можно нагло врать — и в это кто-то поверит». Подоляк также написал в твиттере, что «нет никакой „грязной бомбы“, есть только грязные попытки оправдать очевидный российский геноцид новым фейком».

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что применить «грязную бомбу» в Украине может только Россия. Об этом он сказал в видеообращении по итогам 23 октября.

Там, куда приходит Россия, она везде оставляет после себя массовые могилы, застенки, разрушенные города и села, заминированную землю, уничтоженную инфраструктуру и природные катастрофы. И если кто-то и может применить ядерное оружие в нашей части Европы, то это только один субъект — и этот субъект как раз и приказал товарищу Шойгу куда-то там звонить.

Считаю, что сейчас мир должен максимально жестко отреагировать. Если Россия подготовила очередное поднятие ставок и очередной эскалационный шаг — она уже сейчас, превентивно и до любой новой своей «грязи», должна увидеть, что мир это не проглотит.

Это не первое обвинение России, выдвинутое в адрес Украины в последние дни. 18 октября командующий российским вторжением в Украине Сергей Суровикин заявил, что Украина якобы планирует нанести массированный ракетный удар по плотине Каховской ГЭС в аннексированной части Херсонской области. Американский Институт изучения войны допустил, что Россия, вероятно, готовится повредить дамбу Каховской ГЭС и обвинить в случившемся Украину. После этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что, по данным киевских властей, российские военные заминировали дамбу Каховской ГЭС.

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На этом фоне идет эвакуация из Херсонской области

Жителей Херсона призвали «незамедлительно» уехать. На левый берег Днепра вывезли уже 25 тысяч человек ВСУ заявили, что «двигают линию фронта» в Херсонской области, Россия утверждает, что отбила все атаки