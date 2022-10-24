Минобороны РФ: Украина хочет представить подрыв «грязной бомбы» как нештатное срабатывание российского ядерного боеприпаса

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Этот материал можно скачать в PDF и отправить тем, кто не умеет обходить блокировки. Или просто распечатать.

Украина собирается взорвать и замаскировать это под нештатное срабатывание российского ядерного боеприпаса малой мощности, заявило министерство обороны России.

Наличие радиоактивных изотопов в воздухе будет зафиксировано в последствии датчиками Международной системы мониторинга, установленными в Европе с последующим обвинением Российской Федерации в применении тактического ядерного оружия.

Российское военное ведомство добавило, что в Украине есть запасы радиоактивных веществ (в том числе отходов), которые могут использоваться для создания «грязной бомбы». Также страна обладает «научной базой» — это Харьковский физико-технический институт, ученые которого в период СССР исследовали применение атомной энергии.

Таким образом, у Украины «имеется мотив для применения „грязной бомбы“, а также научный, технический и производственный потенциал для ее создания», утверждает Минобороны России.

В результате проведения провокации с применением «грязной бомбы» Украина рассчитывает запугать местное население, увеличить поток беженцев по Европе и выставить Российскую Федерацию как ядерного террориста.

Во время войны не всегда возможно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.

Россия уже обвиняла Украину в намерении создать ядерное оружие в начале войны. Как повод было подано заявление президента Украины Владимира Зеленского, сделанное незадолго до войны. Зеленский сказал, что в 1994 году Украина «отказалась от ядерного оружия ради безопасности» и теперь не имеет «ни оружия, ни безопасности». Киев отвергал планы создать «грязную бомбу».

В октябре российские власти снова начали говорить о риске применения Украиной «грязной бомбы». Так, официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что в качестве такой бомбы Киев намеревался использовать Запорожскую АЭС, захваченную Россией.

23 октября министр обороны Сергей Шойгу связался с коллегами из четырех стран НАТО и заявил, что Украина планирует «провокацию» с использованием «грязной бомбы». Украинские власти в ответ попросили Международное агентство по атомной энергии проверить те объекты в стране, которые РФ описала как возможные места разработки такого оружия.

Читайте также

Шойгу позвонил министрам обороны четырех стран НАТО. И заявил, что Украина якобы готовится взорвать «грязную бомбу». Никаких доказательств он не привел

Читайте также

Шойгу позвонил министрам обороны четырех стран НАТО. И заявил, что Украина якобы готовится взорвать «грязную бомбу». Никаких доказательств он не привел