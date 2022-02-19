Владимир Зеленский выступил на Мюнхенской конференции по безопасности. У него очень много претензий к Западу Краткий пересказ

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Мы ценим любую помощь, но не будем кланяться за нее в ноги: не в Милан летели «Грады», а в Мариуполь, мы стали щитом Европы, а не кто-то другой. С 2014 года Россия убеждает нас, что в Европе нас никто не ждет. Не пора ли Европе сказать: «Они врут, мы ждем вас в Евросоюзе»? То же самое касается НАТО. В 1994 году Украина отказалась от ядерного оружия ради безопасности. Теперь у нас нет ни оружия, ни безопасности. Если встреча в так и не состоится, мы будем считать себя свободными от тогдашних обязательств. Украине нужны действенные гарантии безопасности, мы требуем их.

Если мы будем каждый день ждать, что завтра война, если я как президент об этом заявлю, то что будет в стране, кроме паники? Что станет с экономикой? Нам говорят: проводите реформы, совершенствуйте управление, боритесь с коррупцией — и мы вам поможем. Возле наших границ стоит 150 тысяч иностранных солдат. Может, вы что-то сделаете с этим фактом, а потом будете требовать чего-то от нас?

Какое-то время у меня был разговор с одним иностранным лидером. Мне сказали, что через несколько дней Россия точно вторгнется. Я ответил: «Вводите санкции». Мне сказали: «Когда начнется война». Я сказал: «Но вы же на 100% уверены!» Введите санкции против России сейчас, до начала войны, потом они нам не помогут. Хотя бы опубликуйте список, чтобы в России знали, чем ей это грозит.

Я не знаю, чего хочет президент России, поэтому предложил ему встречу. Я не боялся уезжать из Украины, потому что уверен, что она в надежных руках, и не только в моих.

Это приблизительный пересказ выступления Владимира Зеленского на Мюнхенской конференции по безопасности; речь не во всех случаях передана дословно, большинство высказываний отредактированы.

Ваша помощь важна. А любовь победит Yeah! Yeah! Yeah!

Пересказал Дмитрий Карцев Фото на обложке: Johanna Geron / AP / Scanpix / LETA