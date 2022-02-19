ФСБ сообщила, что в Ростовской области возле границы с Украиной взорвалось два снаряда Никто не пострадал, но один снаряд разрушил постройку на хуторе

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Пограничное управление ФСБ России по Ростовской области сообщило, что зафиксировало попадание двух боеприпасов на территорию России недалеко от границы с Украиной.

Оба снаряда попали на территорию Тарасовкого района Ростовской области. Один, как уже сообщалось ранее, взорвался на окраине станицы Митякинская (25 километров от Луганска). По данным ФСБ, он взорвался в двух километрах от российско-украинской границы. Российские информагентства писали со ссылкой на источник, что взрыв произошел в 300 метрах от жилого дома, и из-за случившегося никто не пострадал.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело из-за попадания снаряда на территорию России. Официальный представитель СК Светлана Петренко сообщила, что дело расследуют «по факту покушения на убийство, совершенного общеопасным способом». По данным следствия, неустановленные люди выпустили снаряд из реактивной системы залпового огня между 5 и 6 часами утра 19 февраля.

Следственная группа приступила к осмотру места попадания снаряда в Ростовской области Следственный комитет Российской Федерации

Второй снаряд, по данным ФСБ, долетел до хутора Маноцкий (25 километров от Луганска). «Снаряд разрушил хозяйственную постройку на территории частного домовладения», — сообщили в ведомстве, отметив, что погибших или пострадавших нет. Спецслужба распространила видеозапись, где видна разрушенная постройка.

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В СК России утверждают, что на хуторе Маноцкий из-за попадания снаряда полностью разрушен один нежилой дом. По данным следствия, также разрушена одна хозяйственная постройка нежилого дома на хуторе Патроновка (25 километров от Луганска).

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что вооруженные силы Украины не причастны к случившемуся. «Мы не стреляли, это не наши снаряды. Это последнее, в чем мы заинтересованы — в дальнейшей эскалации ситуации», — заявил министр в Мюнхене, где проходит международная конференция по безопасности.

В последние дни в Донбассе обострилась обстановка на фоне наращивания российских войск у границ Украины. Власти самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик 18 февраля начали эвакуацию жителей в Россию. На автобусах и поездах женщин и детей вывозят в Ростовскую область. Утром 19 февраля власти обеих республик объявили о всеобщей мобилизации.

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Александр Бакланов Фото на обложке: Следственный комитет Российской Федерации