В Ростовской области в километре от границы с Украиной взорвался снаряд. В СК решили возбудить дело

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Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил Главному следственному управлению СК возбудить уголовное дело по факту попадания снаряда на территорию России.

В ночь на 19 февраля, в четыре часа утра по московскому времени, по данным источников ТАСС, РИА Новостей и «Интерфакса», в Тарасовском районе Ростовской области в километре от государственной границы России и Украины разорвался снаряд. Взрыв произошел в 300 метрах от одного из домов в станице Митякинской (25 километров от Луганска). Пострадавших и разрушений в результате разрыва нет. Кто выпустил снаряд, неясно.

Источники информационных агентств также сообщили, что в Тарасовском районе вблизи станицы Митякинской найден еще один снаряд. По данным «Интерфакса», это 120-миллиметровый зажигательный снаряд советских времен. Источники ТАСС и РИА Новостей говорят, что это боеприпас от ракетной системы залпового огня «Град». Официально это не подтверждено.

Станица Митякинская в прошлые годы уже подвергалась обстрелам со стороны Украины. В августе 2014 года СМИ сообщали о многочисленных снарядах, которые разорвались в 300 метрах от станицы.

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На фоне обострения ситуации в Донбассе власти самопровозглашенных ДНР и ЛНР 18 февраля объявили об эвакуации жителей в Россию. Утром 19 февраля власти республик объявили о всеобщей мобилизации.

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