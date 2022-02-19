В Ростовской области объявили чрезвычайную ситуацию из-за массовой эвакуации жителей Донбасса. Джо Байден утверждает, что Путин окончательно решил напасть на Украину Главное к утру 19 февраля

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Эвакуированные из Донецкой народной республики прибывают на пункт пропуска «Матвеев Курган» в Ростовской области Эрик Романенко / ТАСС / Scanpix / LETA

Власти Украины и самопровозглашенных республик Донбасса обвинили друг друга в десятках и сотнях обстрелов. По данным штаба Операции объединенных сил вооруженных сил Украины, за 18 февраля произошло 66 обстрелов населенных пунктов, с начала 19 февраля — еще 12. Потерь среди украинских военных нет. В ДНР заявили утром 19 февраля, что за сутки по их территории выпустили около 600 снарядов. Местные власти утверждают, что из-за обстрела пострадал один мирный житель. В ЛНР, в свою очередь, заявили, что за сутки территорию региона обстреляли 31 раз, а с начала 19 февраля — еще восемь раз.

В ЛНР сообщили о взрыве на газопроводе, в ДНР — о повреждении водопровода. В ночь на 19 февраля в поселке Малая Вергунка в черте Луганска после взрыва загорелась боковая ветка газопровода «Дружба». Возникшее возгорание быстро потушили. Из-за случившегося без газа остались больница, котельная и три частных и два многоквартирных дома. Спустя 40 минут после первого взрыва в Луганске произошел еще один взрыв. О пострадавших не сообщалось. В «Луганскгазе» назвали причиной обоих взрывов диверсии. Украина не причастна к взрыву газопровода, заявил директор НАК «Нафтогаз» Юрий Витренко. В ДНР сообщили, что после обстрела поврежден Южно-Донбасский водовод, из-за чего без воды могут остаться более 40 городов и сел, где живут около 1,8 миллиона человек. Южно-Донбасский водовод питает водой десятки достаточно крупных населенных пунктов по обе стороны линии разграничения, указывает «Украинская правда».

Поврежденный газопровод в Луганске, 19 февраля 2022 года Александр Река / ТАСС / Scanpix / LETA

К утру 19 февраля более 10 тысяч человек покинули республики Донбасса и выехали в Россию. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на «источник, знакомый с ситуацией». Люди стали уезжать после того, как 18 февраля власти ДНР и ЛНР объявили об эвакуации своих жителей в Россию из-за роста напряженности. Главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник сообщили об эвакуации в видеообращениях, которые, записали за два дня до публикации — в среду, 16 февраля, следует из метаданных видеороликов. Папка, в которой лежало обращение Пасечника, называется «Бросок мангуста».

По данным властей ДНР, из региона уже уехали более 6,6 тысячи человек. В ЛНР сообщили об отъезде 25 тысяч человек. В Ростовской области, по сообщениям властей, к утру субботы уже разместили 1692 человека из Донбасса. Первые прибывшие люди заселились в санатории «Звезда». Власти Ростовской области попросили отельеров помочь в размещении жителей ДНР и ЛНР.

Очереди из автобусов на КПП Успенка

У пункта пропуска со стороны ДНР растянулась пробка длиной 22 километра из автомобилей с желающими выехать в РФ

Люди в санатории Звезда

Из федерального бюджета Ростовской области выделили пять миллиардов рублей на единовременные выплаты 10 тысяч рублей каждому прибывающему из ДНР и ЛНР. Ранее об этих выплатах объявил президент России Владимир Путин. Ожидается, что деньги начнут поступать 19 февраля. Помимо Ростовской области больше 20 регионов России сообщили о том, что готовы принять у себя людей, эвакуированных из Донбасса. В МЧС говорят, что людей могут направить в семь регионов России.

На фоне эвакуации жителей Донбасса, сообщил неназванный источник ТАСС, на территории Тарасовского района Ростовской области в одном километре от государственной границы разорвался снаряд.

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В Ростовской области ввели режим чрезвычайной ситуации из-за роста числа эвакуированных людей из Донбасса. Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что количество граждан, которые пересекают границу на территории региона, увеличивается, поэтому «мы считаем целесообразным ввести режим реагирования „Чрезвычайная ситуация“ с 10:00 19 февраля». Все пункты пропуска в Ростовской области перевели только на въезд в Россию, сообщили в пограничном управлении ФСБ России.

Утром 19 февраля в ДНР и ЛНР объявили о всеобщей мобилизации. Глава ДНР Денис Пушилин призвал всех мужчин, способных держать в руках оружие, «встать на защиту своих семей». Глава самопровозглашенной ЛНР Леонид Пасечник также объявил о мобилизации «в целях создания условий для отражения агрессии против Луганской народной республики».

22 февраля Совет Федерации проведет внеочередное заседание. На тот же день намечено заседание Госдумы. Первоначально следующее заседание СФ планировалось провести в марте. По официальной версии, сенаторов собирают ради того, чтобы обсудить закон о повышении пенсий ветеранам военной службы. Однако политолог Татьяна Становая утверждает, что члены верхней палаты не знают целей экстренного заседания. Напомним, что на этой неделе Госдума попросила Владимира Путина признать независимость самопровозглашенных республик Донбасса. По закону, президент имеет право сделать это самостоятельно, не обращаясь за консультациями в Совфед. Но в 2008 году Дмитрий Медведев объявил о признании Абхазии и Южной Осетии после обращения Совета Федерации. Кроме того, Путин обращался в СФ за разрешением на использование российских войск в Украине в 2014 году и в Сирии в 2015-м.

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Президент США Джо Байден на пресс-конференции 18 февраля заявил, что убежден в том, что Владимир Путин принял окончательное решение напасть на Украину, а целью вторжения может стать Киев. По словам президента США, он основывается на новых разведывательных данных. Байден сказал, что интервенция может начаться в ближайшие дни и недели, но не назвал точную дату. Он раскритиковал предположение, что военную провокацию может готовить Украина (об этом заявил, в частности, спикер российской Госдумы Вячеслав Володин), поскольку это «противоречит элементарной логике» с учетом того, что на российской границе стоит 150 тысяч военных в походном порядке.

В то же время Байден отметил, что дипломатические возможности решения конфликта до сих пор не исчерпаны, однако предположил, что агрессия может начаться еще до встречи министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена, назначенной на 22 февраля. По данным Reuters, в случае вторжения западные страны готовят пакет санкций, который не включает в себя отключение России от системы межбанковских переводов SWIFT. В свою очередь, как сообщает Foreign Policy со ссылкой на источники в американской разведке, российские власти подготовили список лиц, которые будут арестованы после оккупации. Он включает в себя украинских политиков, а также российских и украинских оппозиционеров, находящихся в стране.

Президента Украины Владимира Зеленского убеждают остаться в Украине и не покидать страну в ближайшие дни. 19 февраля украинский президент должен посетить Мюнхенскую конференцию по безопасности (которую впервые за много лет игнорируют российские представители), однако, как утверждают источники CNN, администрация Байдена убеждала его остаться в Киеве, чтобы не дать российским властям повода заявить, что он бежал из страны. Джо Байден, отвечая на вопрос, стоит ли Зеленскому покидать Украину, сказал, что «это решение, которое он [президент Украины] должен принять сам». «В поисках дипломатического решения вопроса, возможно, — но только возможно, это [уехать] было бы мудрым выбором», — заявил президент США. В Офисе Зеленского говорят, что президент Украины вернется в страну сразу после конференции в Мюнхене.

Подкаст «Что случилось» о конфликте вокруг Украины Россия заявила об отводе войск от границ с Украиной. Но оставшаяся там армия — очень большая, и она способна на крупную операцию. Вот что мы об этом знаем

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Александр Бакланов и Дмитрий Карцев