Россия отказалась участвовать в Мюнхенской конференции по безопасности. Впервые более чем за 20 лет

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Официальные представители России не будут принимать участия в Мюнхенской конференции по безопасности, которая пройдет 18-20 февраля. Об этом заявила на брифинге официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова, передает «Интерфакс».

Захарова отметила, что «в последние годы конференция все больше трансформируется в такой трансатлантический форум, утрачивая инклюзивность, объективность» и что «интерес в Москве к этому мероприятию заметно упал».

По информации «Коммерсанта», причинами отказа России отправлять официальную делегацию в Мюнхен стали шестидневный карантин для тех, кто привит не одобренными в Евросоюзе вакцинами, а также «раздражение» в связи с высказываниями организаторов мероприятия, которые недавно раскритиковали внешнюю политику России.

Как пишет «Коммерсант», в списке участников Мюнхенской конференции от России были заявлены глава Сбербанка Герман Греф, президент Всероссийского союза страховщиков Игорь Юргенс и президент Института мировой экономики и международных отношений РАН Александр Дынкин.

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Мюнхенская конференция по безопасности проводится с 1962 года. Россия начала участвовать в форуме с 1999 года.

В 2007 году на конференции единственный раз присутствовал президент России Владимир Путин. Он произнес так называемую Мюнхенскую речь, в которой раскритиковал «однополярную модель мира», США и НАТО. Эту речь рассматривают как одну из точек отсчета ухудшения отношений между Россией и Западом.

С 2010 года российскую делегацию на Мюнхенской конференции возглавлял министр иностранных дел Сергей Лавров (за исключением 2016 года, когда в Мюнхен приехал Дмитрий Медведев, который на тот момент был премьер-министром России). В 2021 году конференцию отменили из-за пандемии.

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