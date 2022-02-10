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Холодная война оставила нам идеологические стереотипы и другие шаблоны блокового мышления. Однополярный мир губителен для всех, в том числе и для суверена, потому что разрушает его изнутри. И не имеет ничего общего с демократией. Россию постоянно учат демократии — те, кто сами учиться не хотят. Односторонние нелегитимные действия не решили ни одной проблемы — войн меньше не стало, людей в конфликтах гибнет даже больше. Соединенные Штаты навязывают другим свою систему права — и в экономике, и в политике. Ну кому это понравится? Кому это понравится?

Нам нужна новая архитектура безопасности, которая учитывала бы интересы всех. Советский режим трансформировался мирно, так почему же сейчас при каждом удобном случае надо бомбить? Применять силу может только ООН, не надо ее подменять НАТО или Евросоюзом. Зачем развертывают ПРО в Европе? Расширение НАТО не имеет ничего общего с безопасностью. Против кого это расширение? Что стало с , сделанными после роспуска ?

В том числе благодаря выбору народа России пала Берлинская стена, а теперь нам навязывают новые стены. ОБСЕ была создана для обеспечения безопасности всех, а на деле превратилась в вульгарный инструмент обеспечения интересов группы стран. Нам бы хотелось иметь ответственных партнеров — чтобы строить мир, в котором безопасность и процветание были бы не для избранных, а для всех.

Это приблизительный пересказ речи президента России Владимира Путина, прозвучавшей на конференции по безопасности в Мюнхене 10 февраля 2007 года. Полностью выступление можно посмотреть здесь.

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Фото на обложке: Johannes Simon / Getty Images