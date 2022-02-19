Роспотребнадзор попросил не размещать жителей Донбасса на Кубани и в Ставрополье из-за сезона отпусков

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Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова предложила главе МЧС РФ Александру Чуприяну не размещать людей, эвакуируемых из самопровозглашенных республик Донбасса, в Краснодарском и Ставропольском краях, сообщает «Интерфакс».

«Я бы обратилась, чтобы Краснодарский край не рассматривать как точку, куда могут… Учитывая, что впереди у нас сезон отпускной. Если можно и коллеги готовы принять, [нужно разместить] в других местах. Но Краснодарский край и, возможно, Ставропольский край пока оставить без вовлечения в эту систему», — сказала Попова на совещании в Ростове-на-Дону.

Врио главы МЧС Александр Чуприян сообщил на том же совещании, что не менее 26 регионов России согласились принять жителей Донбасса, а «Российские железные дороги» готовы перевезти людей из Ростовской области в другие регионы.

18 февраля власти самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик из-за угрозы войны объявили об эвакуации жителей в Россию. Людей вывозят на автобусах в Ростовскую область. Пока что Донбасс покинули чуть больше 10 тысяч человек.

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