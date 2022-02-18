Главы ДНР и ЛНР записали сообщения об эвакуации еще 16 февраля. Об этом свидетельствуют метаданные видео

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Видеообращения глав самопровозглашенных ДНР и ЛНР Дениса Пушилина и Леонида Пасечника, в которых они объявляют об эвакуации с территории регионов, были записаны в среду, 16 февраля. Об этом свидетельствуют метаданные роликов, обратил внимание Арик Толлер из .

При этом Пушилин, в частности, в своей речи обращает внимание, что произносит ее «сегодня, 18 февраля».

Видеообращения Пушилина и Пасечника были опубликованы днем 18 февраля. В них они объявляют о начале масштабной эвакуации населения в Россию, объясняя это ростом напряженности в регионе.

Власти Украины в ответ на сообщения об эвакуации подчеркнули, что не планируют проводить наступательные операции в регионе.

Президент России Владимир Путин распорядился выделить по 10 тысяч рублей каждому человеку, эвакуированному из ДНР и ЛНР в Ростовскую область, эти деньги возьмут из резервного фонда правительства. В регионе также был создан оперативный штаб для решения вопросов по размещению вновь прибывших.

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