ДНР и ЛНР эвакуируют жителей в Россию. Украина отвергает обвинения в подготовке военной операции. Главное

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Alexander Ermochenko

Самопровозглашенные республики Донбасса объявили об эвакуации жителей в Россию. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что в первую очередь будут вывозить женщин, детей и людей пожилого возраста. По его словам, эвакуированных разместят и обеспечат всем необходимым в Ростовской области. После обращения Пушилина в Донецке включили сирены, а жители города выстроились в очереди к банкоматам.

Вскоре об эвакуации объявили в Луганской народной республике. Ее глава Леонид Пасечник призвал жителей, которые не мобилизованы и не задействованы в жизнеобеспечении социальной и гражданской инфраструктуры, в кратчайшие сроки выехать в Россию.

Губернатор Ростовской области обратился к президенту России. Глава региона Василий Голубев попросил Владимира Путина оказать экстренную помощь из-за непредвиденного наплыва беженцев, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Путин, в свою очередь, отправил в Ростовскую область исполняющего обязанности главы МЧС Александра Чуприяна для организации условий размещения жителей Донбасса. Также он поручил правительству России срочно выплатить каждому беженцу по 10 тысяч рублей.

В ДНР и ЛНР объяснили эвакуацию ростом напряженности в регионе. В последние месяцы ДНР «фиксирует наращивание Украиной количества военнослужащих и летального вооружения», а президент Украины Владимир Зеленский «в ближайшее время отдаст приказ военным перейти в наступление», заявил Пушилин. Пасечник, в свою очередь, сказал, что «украинский агрессор» планирует провокации на линии соприкосновения и «глубокий прорыв» на территорию ЛНР. Он призвал всех мужчин, способных «держать в руках оружие», встать «на защиту своей земли».

Через несколько часов после объявления об эвакуации Пушилин в новом выступлении заявил, что «дело идет к полномасштабной войне» и выразил мнение, что число беженцев в Россию может составить сотни тысяч человек. МЧС ДНР сообщило, что планируется эвакуировать около 700 тысяч человек. Первые автобусы выехали около восьми вечера.

В Украине отвергли обвинения в подготовке наступления на Донбасс. «Мы категорически опровергаем сообщения российской пропаганды о якобы наступательных операциях Украины <…> Украина не проводит и не планирует никаких подобных действий в Донбассе. Мы полностью отданы исключительно дипломатическому урегулированию», — написал в твиттере глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный сказал, что заявления «оккупационных администраций» Донбасса о нападении украинских военных не соответствуют действительности. Президент страны Владимир Зеленский ситуацию пока не комментировал.

Жителей Донбасса начнут эвакуировать вечером 18 февраля, сообщил «Интерфакс». Первыми, по данным агентства, решили эвакуировать 225 детей-сирот из школы-интерната № 1 в Донецке. Отправка автобусов с жителями Горловки (ДНР) ожидается в 19:30 по местному времени (20:30 мск). Власти города опубликовали , которые необходимо взять с собой, и адреса точек сбора. В 20:00 (21:00 мск) должны начать вывозить жителей города Ясиноватая (ДНР), сообщили в местной администрации.

Власти ЛНР собираются первыми вывозить жителей населенных пунктов, которые расположены ближе всего к линии соприкосновения. Министерство образования республики приостановило обучение во всех образовательных учреждениях и сообщило об эвакуации детских домов и школ-интернатов ЛНР.

Пока, по данным Минтранса Ростовской области, еще ни один автобус с беженцами не въехал на территорию региона.

У здания правительства в Донецке произошел взрыв. Начальник народной милиции ДНР Денис Синенков сообщил «Интерфаксу», что взорвался его автомобиль, стоявший на парковке. Никто не пострадал.

Курс рубля и российский рынок акций упали. К 19:00 доллар подорожал на 67,25 копейки, до 76,96 рубля, евро дорожал на 69,75 копейки, до 87,27 рубля. По итогам основных торгов индекс Московской биржи составил 3393,31 пункта (-3,4%), индекс РТС — 1391,31 пункта (-4,1%).

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