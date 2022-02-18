ЛНР и ДНР объявили об эвакуации жителей в Россию. Песков сказал, что у него нет такой информации

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Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник призвал жителей выехать в Россию, а глав регионов, сотрудников правоохранительных органов и чрезвычайных служб — помочь населению добраться к пограничным пунктам пропуска. Его заявление опубликовал Луганский информационный центр.

По словам Пасечника, Россия «готова обеспечить организованный прием и размещение на своей территории жителей ЛНР». Ранее об эвакуации жителей в Россию объявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин. Он заявил, что в Ростовской области готовы места для размещения жителей Донбасса по договоренности с руководством региона.

В свою очередь в администрации губернатора Ростовской области сообщили, что пока у них нет информации о развертывании пунктов временного размещения для беженцев.

В Кремле в ответ на вопрос журналистов об эвакуации из Донбасса, заявили, что не располагают информацией о том, что там происходит. «Я не знаю, что творится сейчас у Пушилина… Я не знаю, что там происходит», — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. На вопрос, готова ли Россия принять беженцев, он сказал: «Я не знаю, с кем были контакты, я не располагаю информацией».

Оба руководителя самопровозглашенных республик Донбасса объяснили эвакуацию ростом напряженности в регионе. Пасечник со ссылкой на «данные разведки» заявил, что «украинский агрессор» планирует провокации на линии соприкосновения и «глубокий прорыв» на территорию ЛНР.

В Украине отвергли обвинения в подготовке диверсий и наступательных операций в Донбассе. «Украина не проводит и не планирует никаких подобных действий в Донбассе. Мы полностью отданы исключительно дипломатическому урегулированию», — написал в твиттере глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

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В последние дни кризис в Донбассе обострился на фоне наращивания российских войск у границ Украины. Вечером 16 февраля — утром 17 февраля наблюдатели ОБСЕ зафиксировали около 500 взрывов у линии соприкосновения на востоке Украины, что в несколько раз больше значений предыдущих дней.

15 февраля депутаты Госдумы обратились к президенту РФ с просьбой признать независимость ДНР и ЛНР. Владимир Путин, комментируя инициативу, сказал, что «мы должны все сделать для решения проблем Донбасса», но нужно исходить «из не до конца реализованных возможностей по исполнению « ». В Кремле отметили, что признание независимости ЛНР и ДНР станет нарушением этих договоренностей.

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