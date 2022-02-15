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Президент России Владимир Путин прокомментировал просьбу Госдумы признать независимость самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Он высказался по этому вопросу на пресс-конференции после переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем, сообщает «Интерфакс».

«Мы должны все сделать для решения проблем Донбасса, но сделать это так, как об этом говорил федеральный канцлер, прежде всего, исходя из не до конца реализованных возможностей по исполнению », — заявил Путин, комментируя просьбу депутатов.

По его мнению, при голосовании в Госдуме по этой теме парламентарии ориентировались на «мнение своих избирателей», которое они «тонко чувствуют». «В этой связи совершенно очевидно, в нашей стране подавляющее большинство людей сочувствует жителям Донбасса, поддерживает их и надеется, что ситуация там коренным образом изменится в лучшую для них сторону», — считает российский президент.

В свою очередь Шольц заявил, что признание Россией самопровозглашенных республик Донбасса нарушит Минские соглашения и станет «политической катастрофой».

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15 февраля депутаты Госдумы приняли постановление об обращении к президенту РФ с просьбой признать независимость ДНР и ЛНР. Документ был подготовлен КПРФ. По итогам голосования спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что обращение будет незамедлительно подписано и направлено Владимиру Путину.

ДНР и ЛНР объявили о независимости от Украины в мае 2014 года по итогам референдума среди жителей. Дипломатически обе республики Донбасса признаны только Южной Осетией — частично признанным государством в Закавказье.

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