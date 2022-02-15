Госдума обратилась к Путину с просьбой признать независимость ДНР и ЛНР

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Депутаты Госдумы проголосовали за принятие постановления об обращении к президенту РФ с просьбой признать независимость самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Трансляция заседания прошла на сайте парламента.

Депутаты приняли документ, подготовленный КПРФ. Постановление предусматривает отправку обращения напрямую президенту РФ. За него проголосовал 351 депутат, против выступили 16, воздержался один парламентарий.

Также депутаты рассмотрели похожий документ, подготовленный «Единой Россией». За него проголосовали 310 парламентариев. Постановление предусматривало, что парламент проведет с МИД РФ консультации до обращения к президенту.

Депутаты одновременно рассмотрели и проект КПРФ, и проект «Единой России», после чего провели рейтинговое голосование. После подведения итогов спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что обращение парламента к президенту о признании ДНР и ЛНР будет подписано незамедлительно, после чего его направят Владимиру Путину.

Донецкая и Луганская народные республики в мае 2014 года объявили о независимости от Украины после того, как большинство участников референдумов, прошедших в регионах, поддержали принятие актов о самоопределении ДНР и ЛНР. Дипломатически обе республики Донбасса признаны только Южной Осетией — частично признанным государством в Закавказье.

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