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Танковые войска Западного военного округа в Ростовской области, 3 февраля 2022 Эрик Романенко / ТАСС / Scanpix / LETA

Россия может напасть на Украину «в любой момент», заявили 11 февраля представители администрации президента США Джо Байдена. «Мы находимся во [временном] окне, когда вторжение может начаться в любое время, в том числе во время Олимпийских игр», — сказал госсекретарь США Энтони Блинкен. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Россия сконцентрировала у границ Украины достаточно войск для вторжения, но у США нет информации, принял ли президент России Владимир Путин окончательное решение о том, что вторжение будет.

Если Россия все-таки нападет на Украину, вторжение может начаться с воздушных бомбардировок и ракетных атак, сказал Салливан. Он также допустил, что российские войска могут атаковать Киев.

Джо Байден заявил союзникам, что вторжение может начаться 16 февраля, сообщили источники Politico. По информации Der Spiegel, эту дату правительству США и странам НАТО назвали в ЦРУ и американской армии. Как сообщил Der Spiegel, в Берлине не знают, на чем основан вывод Вашингтона, но отмечают, что отчет американцев был очень детальным и основывался на многочисленных . «Были конкретно описаны маршруты российского вторжения, а также отдельные русские части и то, какие задачи они должны взять на себя», — написал Der Spiegel со ссылкой на источники в немецких военных и дипломатических кругах.

Некоторые европейские страны разошлись с США в оценке разведданных относительно планов России, отметили собеседники Politico. Представитель Великобритании заявил, что у властей страны другая интерпретация разведданных, касающихся того, что может произойти 16 февраля. Два европейских дипломата (какие страны они представляли, не уточняется) были настроены еще более «скептически», написал Politico. Один из них якобы заявил, что они «на это не поведутся» и что вторжение было бы большой ошибкой со стороны Путина.

Россия отрицает намерение вторгнуться в Украину. Новые заявления США российский МИД назвал «истерикой». «Англосаксам нужна война. Любой ценой. Провокации, дезинформация и угрозы — излюбленный метод решения собственных проблем. Каток американской военно-политической машины готов идти вновь по жизням людей. Весь мир наблюдает за тем, как милитаризм и имперские амбиции обличают сами себя», — написала в своем телеграм-канале официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.

12 февраля Путин проведет телефонные разговоры с Байденом с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Эту информацию подтвердил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Он отметил, что разговор с Байденом пройдет после письменного обращения с американской стороны. В предыдущий раз Путин говорил с Байденом 30 декабря (после этого Россия и США начали переговоры по гарантиям безопасности в Европе, их результат Россия оценила как неудачный). С Макроном Путин общался лично 7 февраля, и эта встреча тоже не стала прорывом.

Более 10 стран за сутки призвали своих граждан покинуть Украину или воздержаться от поездок туда. Американцам необходимо уехать из Украины в ближайшие 24-48 часов, пока еще доступно коммерческое авиасообщение, так воздушные атаки при предполагаемом российском вторжении заблокируют полеты гражданских лайнеров, заявил Джейк Салливан. Кроме США, как можно скорее покинуть Украину или не приезжать туда своих граждан призвали Великобритания, Нидерланды, Финляндия, Латвия, Эстония, Северная Македония, Черногория, Израиль, Япония и Южная Корея.

Обложки британских газет 12 февраля. Они посвящены предполагаемому вторжению в Украину и призывам к британцам немедленно покинуть страну

На новый этап обострения вокруг Украины уже отреагировали мировые рынки. Курс доллара вечером 11 февраля превысил 77 российских рублей впервые с 1 февраля, курс евро поднялся выше 88 рублей впервые с 27 января. После новых заявлений США основные американские фондовые индексы упали на 1,4–2,8%. Цена нефти Brent превысила 95 долларов за баррель впервые с октября 2014 года. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что страна экстренно закупает продовольствие и нефтепродукты из-за ситуации вокруг Украины.

Пакет «тяжелых для РФ санкций» уже готов, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба вечером 11 февраля, после переговоров с главой внешнеполитической службы Евросоюза Жозепом Боррелем. В свою очередь Джейк Салливан подчеркнул, что возможность превентивного введения санкций не рассматривается. Подготовленные для России ограничения направлены против российских банков, крупных бизнесменов и экспорта в сфере вооружений; от идеи отключения России от SWIFT на Западе в итоге отказались, сообщил Reuters со ссылкой на источники в ЕС и США.

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