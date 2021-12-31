Путин и Байден пообщались по телефону. Это их вторые переговоры за месяц

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Президент России Владимир Путин и президент США Джо Байден провели телефонный разговор. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на сообщение Кремля.

Разговор продолжался 50 минут. Его подробности пока неизвестны.

Это уже вторые переговоры Путина и Байдена за последний месяц. 7 декабря лидеры двух стран пообщались по видеосвязи. Тогда их беседа длилась около двух часов.

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Общение Владимира Путина и Джо Байдена участилось на фоне заявлений Запада о том, что Россия стягивает войска к украинской границе и планирует нападение на Украину.

После предыдущих переговоров Россия выдвинула США и НАТО условия по гарантиям безопасности. Одно из них — Украина не должна войти в альянс.

10 января США и Россия проведут переговоры, на которых будут обсуждать контроль за ядерными вооружениями и ситуацию на Украине. 12 января, как планируется, пройдет заседание Совета Россия — НАТО.

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