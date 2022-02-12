«Опасаясь возможных провокаций киевского режима или третьих стран». МИД заявил об «оптимизации» штата российских дипломатов в Украине

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Министерство иностранных дел России приняло решение о «некоторой оптимизации» штата своих сотрудников в Украине. Об этом заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

Она напомнила, что газета The New York Times еще месяц назад сообщила со ссылкой на источники об эвакуации семей российских дипломатов из Украины. Это сообщение, по словам Захаровой, было призвано создать «информационное прикрытие» для вывоза из Украины западных дипломатов и их семей.

Учитывая то значительное влияние, которое Вашингтон и Лондон имеют на Киев, и в целом их роль в управлении процессами на Украине… мы делаем вывод, что наши американские и британские коллеги, видимо, знают о неких готовящихся на Украине силовых акциях, способных существенно осложнить ситуацию в сфере безопасности. В этой ситуации, опасаясь возможных провокаций киевского режима или третьих стран, мы действительно приняли решение о некоторой оптимизации штатов российских загранучреждений на Украине.

Масштабы этой оптимизации Захарова не уточнила. При этом она подчеркнула, что российское посольство и консульства в Украине продолжат выполнение своих «основных функций».

10 февраля глава российского МИДа Сергей Лавров сообщил, что ведомство посоветует «неосновному персоналу наших дипломатических учреждений» на время уехать из Украины, глядя на действия западных стран.

Утром 12 февраля агентство РИА Новости написало со ссылкой на источник, что российские дипломаты начали покидать Украину, а при записи на прием в посольство и консульства РФ стали возникать трудности.

В конце января Госдепартамент США заявил, что эвакуирует часть сотрудников американского посольства в Киеве и семьи всех сотрудников посольства на фоне угрозы российского вторжения. Великобритания и Австралия также начали эвакуацию семей сотрудников своих посольств в Киеве. Президент Украины Владимир Зеленский называл отъезд дипломатов из страны ошибкой.

11 февраля представители Белого дома заявили, что Россия достаточно подготовилась к предполагаемому вторжению в Украину и может начать его в любой момент. Неофициальной датой начала вторжения было названо 16 февраля. Россия, которая отвергает возможность нападения на Украину, назвала эти заявления «истерикой» и подстрекательством к войне.

На фоне заявлений США Израиль принял решение об эвакуации семей своих дипломатов из Украины и посоветовал своим гражданам «пересмотреть необходимость пребывания в этой стране». В призывами покинуть Украину или воздержаться от поездок туда за последние сутки выступили еще более 10 стран.

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