На выходных в мире говорили только о возможном вторжении России в Украину США допускают, что война начнется на этой неделе. Москва говорит о провокации. Дипломаты уезжают из Киева

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Американская военная техника на базе в Румынии 10 февраля 2022 года. США объявили о переброске войск в Румынию на фоне угрозы вторжения РФ в Украину Andrei Pungovschi / AFP / Scanpix / LETA

11 февраля Белый дом заявил, что Россия может напасть на Украину в любой момент — в том числе . В администрации президента США Джо Байдена утверждают, что Москва достаточно подготовилась к возможному вторжению, но не знают, принято ли окончательное решение о том, что оно будет. Если вторжение все-таки начнется, его могут сопровождать воздушные бомбардировки и ракетные атаки; также российские войска могут атаковать Киев, предположил Белый дом.

По словам источников Der Spiegel и Politico, в качестве предполагаемой даты начала вторжения США назвали странам-союзницам 16 февраля. Но официально Белый дом эту дату подтвердить или опровергнуть отказался. «Мы не можем предсказать точную дату, но, как говорилось раньше, мы находимся во временном интервале, когда масштабные военные действия России на Украине могут начаться в любой момент», — заявил 13 февраля советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

МИД РФ назвал заявления американцев истерикой. МИД Украины призвал не паниковать. Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова, ранее отвергавшая возможность нападения России на Украину, заявила, что «англосаксам нужна война любой ценой». МИД Украины призвал жителей страны «избегать действий, расшатывающих стабильность и сеющих панику». Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что «в информационном пространстве слишком много информации о глубокой полномасштабной войне со стороны РФ».

Президент России Владимир Путин 12 февраля созвонился с лидерами Франции и США, чтобы обсудить кризис вокруг Украины. Сначала он больше полутора часов разговаривал с Эммануэлем Макроном (после разговора в Елисейском дворце заявили, что сказанное Путиным не свидетельствовало о подготовке к вторжению России в Украину), а потом — больше часа с Джо Байденом (тот в очередной раз заявил о готовности разрешить кризис с помощью дипломатии и предупредил о санкциях в случае военной агрессии). Ощутимой разрядки после этих переговоров не последовало.

12 февраля десятки стран рекомендовали своим гражданам покинуть Украину или воздержаться от поездок туда. Кроме того, США и несколько европейских стран объявили о планах перевезти своих дипломатов во Львов из других украинских городов. МИД РФ заявил о «некоторой оптимизации» штата российских дипломатов в Украине, сославшись на опасения «возможных провокаций киевского режима или третьих стран». Издание «Украинская правда» сообщило о массовом отъезде богатейших бизнесменов из страны.

Нидерландская авиакомпания KLM объявила об остановке полетов в Украину. Издание «Страна.ua» и депутат Верховной рады Алексей Гончаренко сообщили, что гражданские авиарейсы в Украину якобы могут прекратиться из-за отказа международных страховых компаний покрывать страховые случаи при полетах над Украиной. В свою очередь украинские власти направили более 16 миллиардов гривен на гарантии безопасности полетов, а также попросили авиакомпании 14-19 февраля не летать над Черным морем из-за .

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Ольга Корелина