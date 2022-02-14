«Украинская правда» сообщила о массовом отъезде богатейших бизнесменов из Украины

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13 февраля из Киева вылетели около 20 чартерных рейсов и частных самолетов с украинскими бизнесменами, чего не наблюдалось последние шесть лет, сообщает «Украинская правда».

В этот день Украину покинули самолеты Рината Ахметова (1-е место в списке богатейших украинцев по версии Forbes) и Бориса Колесникова (55-е место). По данным издания, на самом деле Ахметов уехал из страны еще 30 января, а сейчас из Киева улетел один из его самолетов. Колесников заявил, что находится в Украине и не собирается никуда уезжать.

В последние недели Украину покинули многие бизнесмены. Так, 30 января уехал Виктор Пинчук (2-е место в списке Forbes), 10 февраля — Вадим Новинский (8-е) и Александр Ярославский (9-е), 12 февраля — Василий Хмельницкий (29-е) и Вадим Столар (64-е), 13 февраля — Андрей Ставницер (49-е) и Вадим Нестеренко (96-е).

Представитель Ставницера сказал, что тот в командировке и скоро вернется. В пресс-службе Хмельницкого сказали, что его отъезд планировался заранее, он вернется 20 февраля, а дети бизнесмена остаются в Украине.

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Украинский бизнесмен, депутат фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Игорь Абрамович, по информации источников издания, заказал самолет на 50 человек, который должен вывезти из Киева в Вену родственников его однопартийцев, а также бизнес-партнеров.

Власти США допустили на минувшей неделе, что Россия может начать вторжение в Украину «в любое время, в том числе во время Олимпийских игр». Американская разведка и военные, по данным СМИ, предупредили НАТО, что вторжение может начаться 16 февраля. При этом советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сказал, что США не могут предсказать точную дату. Власти России отрицают, что планируют нападать на Украину.

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