Советник Байдена: мы не можем предсказать точную дату вторжения России на Украину

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Власти США полагают, что Россия может начать вторжение на Украину в любой день на следующей неделе, но не знают точную дату нападения. Об этом в эфире CNN заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

«Мы не можем предсказать точную дату, но, как говорилось раньше, мы находимся во временном интервале, когда масштабные военные действия России на Украине могут начаться в любой момент», — сказал Салливан, отвечая на вопрос о 16 февраля как возможной дате нападения.

Ранее источники издания Politico сообщили, что именно эту дату президент США Джо Байден обозначил союзникам по НАТО как неофициальную дату начала российской агрессии.

По словам Салливана, эскалация конфликта вокруг Украины может произойти как до, так и после окончания Олимпиады в Пекине (она завершается 20 февраля). Кроме того, считает советник Байдена, Россия «может избрать дипломатический путь». Он также добавил, что США обнародуют свои разведданные не для того, чтобы начать, а для того, чтобы остановить возможную войну.

Ранее 11 февраля госсекретарь США Энтони Блинкен уже заявлял, что Россия может напасть на Украину в любой момент, поскольку, по данным американской разведки, сконцентрировала у ее границ достаточно войск. В ответ Москва упрекнула Вашингтон в раздувании ситуации и распространении заведомо ложной информации.

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