Западные страны начали перевозить во Львов своих дипломатов, остающихся в Украине

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Госдепартамент США отдал распоряжение об эвакуации из Украины сотрудников американского посольства, не занимающих критически важные должности. Об этом сообщило посольство США в Украине на своей странице в твиттере.

На сайте бюро Госдепартамента по консульским вопросам говорится, что с 13 февраля в Киеве будет приостановлено оказание консульских услуг. «Посольство сохранит небольшое консульское присутствие во Львове для разрешения чрезвычайных ситуаций, но не сможет предоставлять паспортные, визовые или обычные консульские услуги», — сказано на сайте.

Министерство иностранных дел Германии сообщило, что сократит количество своих дипломатов в Киеве и перенесет во Львов генеральное консульство, которое сейчас находится в городе Днепр в восточной части Украины.

Накануне о переносе своего дипломатического представительства из Киева во Львов заявили Нидерланды (сейчас эта страна представлена в Украине посольством в Киеве и консульством во Львове).

В свою очередь МИД России заявил об «оптимизации» штата российских дипломатов в Украине, сославшись на опасения «возможных провокаций киевского режима или третьих стран».

11 февраля Белый дом заявил, что Россия достаточно подготовилась к возможному вторжению в Украину и может начать его в любой момент.

Неофициальной датой начала вторжения было названо 16 февраля. Более 20 стран призвали своих граждан покинуть Украину или воздержаться от поездок туда.

Россия назвала заявления США «истерикой». Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что «в информационном пространстве слишком много информации о глубокой полномасштабной войне со стороны РФ».

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Конфликт вокруг Украины. Новый этап обострения

США допустили, что Россия может напасть на Украину в ближайшие дни. «Англосаксам нужна война. Любой ценой», — ответил МИД РФ Главное о новом этапе обострения

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