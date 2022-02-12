Зеленский: в информационном пространстве слишком много обсуждают полномасштабную войну со стороны России

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В информационном пространстве слишком много обсуждают предполагаемое вторжение России в Украину, считает президент Украины Владимир Зеленский. Видеозапись его заявления опубликовала украинская служба «Би-би-си»,

Я считаю, что на сегодняшний день в информационном пространстве слишком много информации о глубокой полномасштабной войне со стороны РФ. Даже говорят соответствующие даты. Мы понимаем все риски, понимаем, что эти риски есть. Если у вас или у каких-то людей есть дополнительная информация о стопроцентном вторжении, начиная с 16 [февраля], Российской Федерации на Украину, дайте нам, пожалуйста, такую информацию.

Он заявил, что Украина должна быть готова к внешней агрессии «в любой день», но отметил, что «пока полномасштабной войны в Украине нет» и что он как президент «должен говорить со своим обществом, имея соответствующую реальную информацию».

Зеленский поблагодарил разведки других государств за предоставляемую ими информацию и отметил, что у Украины «тоже есть разведчики» и что правительство страны получает «много разной информации из многих источников».

«Сегодня лучшим другом для врагов является паника в нашей стране, и вся эта информация, которая помогает только панике, не помогает нам», — цитирует слова Зеленского «Украинская правда».

11 февраля Белый дом заявил, что Россия достаточно подготовилась к возможному вторжению в Украину и может начать его в любой момент. Неофициальной датой начала вторжения было названо 16 февраля. Россия, которая отвергает возможность нападения на Украину, назвала эти заявления «истерикой» и подстрекательством к войне. МИД Украины призвал жителей страны не паниковать.

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