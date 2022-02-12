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Нидерландская авиакомпания KLM объявила об остановке полетов в Украину

Источник: De Telegraaf

Нидерландская авиакомпания KLM прекращает полеты на Украину на фоне угрозы российского вторжения. Об этом сообщило издание De Telegraaf со ссылкой на официального представителя компании.

Сегодняшний рейс KLM в Киев отменен. Когда компания возобновит полеты в Украину, пока неизвестно.

Представитель KLM заявил, что решение об остановке полетов было принято после того, как 12 февраля министерство иностранных дел Нидерландов присвоило Украине красный уровень опасности поездок и рекомендовало своим гражданам отказаться от посещения страны.

Представитель KLM отметил, что с 2014 года перевозчик перестал летать над Крымом и восточными регионами Украины.

11 февраля власти США заявили, что Россия может начать вторжение в Украину «в любой момент». Неофициальной датой начала вторжения было названо 16 февраля. При этом, по информации Politico, некоторые европейские страны не согласились с оценкой США в отношении планов России.

На фоне нарастания напряженности более 20 стран посоветовали своим гражданам покинуть украинскую территорию или воздержаться от поездок туда. США заявили об эвакуации основной части персонала своего посольства в Киеве. Нидерланды и Германия решили перенести свои дипломатические и консульские представительства во Львов.

Президент России Владимир Путин 12 февраля провел телефонные переговоры с французским лидером Эммануэлем Макроном, после чего начал беседу с президентом США Джо Байденом.

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