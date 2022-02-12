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За сутки более 20 стран рекомендовали своим гражданам покинуть Украину. Вот их список

Источник: Meduza
Kyiv Sikorsky Airport

11 февраля администрация президента США Джо Байдена заявила, что Россия достаточно подготовилась к возможному вторжению в Украину и может начать его «в любой момент». Белый дом посоветовал американцам уехать из страны в ближайшие двое суток, объяснив, что потом ситуация с авиаперевозками может осложниться. За сутки с призывами покинуть Украину или воздержаться от поездок туда к своим гражданам обратились более 20 стран. Вот их список.

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