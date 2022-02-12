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За сутки более 20 стран рекомендовали своим гражданам покинуть Украину. Вот их список
Источник: Meduza
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11 февраля администрация президента США Джо Байдена заявила, что Россия достаточно подготовилась к возможному вторжению в Украину и может начать его «в любой момент». Белый дом посоветовал американцам уехать из страны в ближайшие двое суток, объяснив, что потом ситуация с авиаперевозками может осложниться. За сутки с призывами покинуть Украину или воздержаться от поездок туда к своим гражданам обратились более 20 стран. Вот их список.
- США
- Великобритания
- Германия
- Турция
- Австралия
- Бельгия
- Италия
- Израиль
- Испания
- Канада
- Латвия
- Нидерланды
- Новая Зеландия
- Норвегия
- Северная Македония
- Финляндия
- Черногория
- Эстония
- Япония
- Южная Корея
- Швеция
- Марокко
- Польша
- Литва
- Кувейт
- Иордания
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