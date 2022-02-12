За сутки более 20 стран рекомендовали своим гражданам покинуть Украину. Вот их список

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Kyiv Sikorsky Airport

11 февраля администрация президента США Джо Байдена заявила, что Россия достаточно подготовилась к возможному вторжению в Украину и может начать его «в любой момент». Белый дом посоветовал американцам уехать из страны в ближайшие двое суток, объяснив, что потом ситуация с авиаперевозками может осложниться. За сутки с призывами покинуть Украину или воздержаться от туда к своим гражданам обратились более 20 стран. Вот их список.

Материал будет обновляться

Главное о новом витке конфликта вокруг Украины

США допустили, что Россия может напасть на Украину в ближайшие дни. «Англосаксам нужна война. Любой ценой», — ответил МИД РФ Главное о новом этапе обострения

Главное о новом витке конфликта вокруг Украины

США допустили, что Россия может напасть на Украину в ближайшие дни. «Англосаксам нужна война. Любой ценой», — ответил МИД РФ Главное о новом этапе обострения

«Медуза» работает для вас Нам нужна ваша поддержка Да!