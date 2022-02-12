Путин завершил переговоры с Байденом. До этого президент РФ больше полутора часов говорил с Макроном

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Президент России Владимир Путин и президент США Джо Байден провели телефонные переговоры, сообщает CNN со ссылкой на представителя Белого дома.

Разговор лидеров двух стран длился чуть больше часа. Его содержание пока неизвестно.

Ранее 12 февраля Путин пообщался по телефону с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Их разговор длился 1 час 40 минут. Он был посвящен обострению ситуации вокруг Украины. Лидеры двух стран обсудили, в частности, «провокационные спекуляции» о якобы планируемом российском вторжении, заявил Кремль.

11 февраля США заявили, что Россия достаточно подготовилась к вторжению в Украину и может начать его «в любой момент». Россия возможность военной агрессии против Украины отвергает.

За последние сутки более 20 стран посоветовали своим гражданам покинуть украинскую территорию или воздержаться от поездок туда. США заявили о вывозе большинства своих дипломатов из Украины, а нидерландская авиакомпания KLM объявила об остановке полетов в страну.

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