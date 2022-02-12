Путин и Макрон говорили по телефону больше полутора часов. В ближайшее время президент России созвонится с Байденом

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Президент России Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон провели телефонные переговоры. Эту информацию «Интерфаксу» подтвердил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Французский телеканал Europe1 сообщил со ссылкой на Елисейский дворец, что разговор продолжался 1 час 40 минут. Он был посвящен эскалации напряженности вокруг Украины.

12 февраля президент России также проведет телефонные переговоры с американским лидером Джо Байденом.

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