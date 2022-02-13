Самолет украинской авиакомпании не пустили в аэропорт Киева. Депутат Верховной рады утверждает, что 14 февраля «воздушное движение в Украине будет приостановлено»

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Самолет украинской авиакомпании SkyUp, выполнявший рейс с португальского острова Мадейра в киевский аэропорт Борисполь, не смог попасть в воздушное пространство Украины из-за запрета владельца воздушного судна.

Согласно онлайн-табло на сайте авиакомпании, лайнер Boeing 737-800 вылетел из Португалии вечером 12 февраля и приземлился ранним утром в аэропорту Кишинева.

В комментарии авиакомпании об инциденте говорится, что ирландская компания, владеющая самолетом, уже в момент выполнения рейса сообщила «о немедленном запрете на влет в воздушное пространство Украины». Для всех пассажиров рейса был организован трансфер из Кишинева в Киев.

Как пишет украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на источники на авиарынке, 14 февраля крупнейшие международные страховые компании могут объявить о том, что прекращают покрывать страховые случаи при полетах над Украиной.

Такие же сведения привел в своем телеграм-канале депутат Верховный рады Алексей Гончаренко. Согласно его данным, одна из крупнейших страховых компаний Великобритании еще 12 февраля разослала уведомления о прекращении страховки гражданских самолетов, находящихся в воздушном пространстве Украины.

«Скорее всего с завтрашнего дня с 16:00 по Киеву воздушное движение в Украине будет приостановлено», — утверждает депутат.

Накануне нидерландская авиакомпания KLM объявила, что прекращает полеты на Украину на фоне угрозы российского вторжения.

11 февраля власти США заявили, что Россия может начать вторжение в Украину «в любой момент». Неофициальной датой начала наступления называется 16 февраля. На фоне нарастания напряженности 30 стран посоветовали своим гражданам покинуть украинскую территорию или воздержаться от поездок туда. Запад начал частично эвакуировать своих дипломатов или перевозить их из Киева во Львов. Москва отрицает планы о вторжении в Украину.

«Медуза» работает для вас Нам нужна ваша поддержка Да!