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Власти Украины рекомендуют авиакомпаниям с 14 по 19 февраля не выполнять полеты над Черным морем, сообщил регулятор в сфере гражданской авиации «Украэрорух».

Эта рекомендация не блокирует в целом полеты в зоне Черного и Азовского морей, отметили в ведомстве. Также остается открытым и доступным для планирования полетов воздушное пространство над территорией Украины.

Рекомендация выпущена вслед за Россией, которая объявила временно опасной зоной часть воздушного пространства над Черным морем из-за планирующихся 14-19 февраля в регионе военных учений.

Страны Запада утверждают, что Россия с осени 2021 года наращивает войска у границ с Украиной, готовя вторжение в соседнюю страну. 11 февраля США заявили, что российское нападение может начаться «в любой момент». На этом фоне появилась информация, что международные компании намерены отказаться от страховки гражданских самолетов, находящихся в воздушном пространстве Украины. В министерстве инфраструктуры Украины заявили, что не планируют закрывать воздушное пространство.

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