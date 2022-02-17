ОБСЕ меньше чем за сутки зарегистрировала в Донбассе около 500 взрывов

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Специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) вечером 16 февраля — утром 17 февраля зафиксировала около 500 взрывов у линии соприкосновения на востоке Украины. Об этом на заседании Совета безопасности ООН сообщил глава миссии Яшар Халит Чевик, пишет «Интерфакс».

Наблюдатели насчитали столько взрывов с вечера 16 февраля по 11:20 утра по киевскому времени (12:20 по Москве). Затем вдоль линии соприкосновения зафиксировали еще около 30 взрывов, «поэтому может показаться, что напряжение ослабевает», сказал Чевик.

Общее число зафиксированных взрывов в несколько раз превышает число взрывов в предыдущие дни. Так, по состоянию на вечер 15 февраля за сутки в Донбассе зарегистрировали 76 взрывов.

Глава Специальной мониторинговой миссии сообщил, что наблюдатели ОБСЕ обратились к сторонам конфликта с призывом придерживаться режима прекращения огня. «Крайне важно немедленно способствовать деэскалации, чтобы избежать дальнейшего ухудшения ситуации», — добавил Чевик.

Утром 17 февраля самопровозглашенные республики Донбасса и военные Украины обвинили друг друга в обстрелах.

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По данным США, Россия сконцентрировала у границ Украины около 150 тысяч военных. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил 17 февраля на заседании Совбеза ООН, что Россия готовится напасть на Украину в ближайшие дни, и сейчас готовит «подтекст для нападения». Власти России последовательно отрицали, что готовят вторжение в Украину, и объясняли перемещение войск учениями. Минобороны РФ с 15 февраля сообщает о том, что военные возвращаются с учений в свои части. США утверждают, что не наблюдают сокращения численности российской группировки.

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