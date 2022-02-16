Песков: признание независимости ЛНР и ДНР станет нарушением Минских соглашений

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. 🌸 ❤️ 🌸 Любовь победит. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

В Кремле согласны с тем, что признание независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик станет нарушением .

«Безусловно, признание не коррелирует с Минскими соглашениями. Это действительно так», — заявил в беседе с журналистами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он напомнил о том, что для Владимира Путина главной задачей при урегулировании ситуации в Донбассе является «реализация Минского комплекса мер».

При этом он отверг упреки Киева, что выдача российских паспортов жителям ДНР и ЛНР нарушает договоренности. «Эта практика не является нарушением Минских соглашений, достаточно просто прочитать хотя бы один раз этот короткий и предельно конкретный текст. Поэтому эти упреки несостоятельны», — сказал Песков.

По словам представителя Кремля, Россия выдает паспорта жителям Донбасса «из гуманитарных соображений» — «из-за того, что они отвергнуты своей родиной».

15 февраля Госдума РФ приняла постановление с предложением Владимиру Путину признать независимость самопровозглашенных республик на востоке Украины. По словам Пескова, президент получил обращение депутатов, «отреагировал на него и принял к сведению».

Ваша помощь важна. А любовь победит Yeah! Yeah! Yeah!