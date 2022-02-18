Глава ДНР объявил об эвакуации жителей в Россию

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Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил в видеообращении, что с 18 февраля «организован массовый, централизованный выезд населения в Российскую Федерацию» из-за роста напряженности в регионе.

В первую очередь эвакуации подлежат женщины, дети и люди пожилого возраста… По договоренности с руководством РФ в Ростовской области готовы места приема и размещения наших граждан. Эвакуированные будут обеспечены всем необходимым. Для быстрого перехода на пунктах пропуска созданы все условия.

Предусмотрена эвакуация нескольких сотен тысяч человек, сообщил «Интерфаксу» источник в парламенте ДНР.

После заявления Пушилина курс российского рубля резко снизился. Доллар на торгах Московской биржи меньше чем за полчаса вырос на 42 копейки — в 16:32 мск за доллар предлагали 76,24 рубля.

В последние дни в Донбассе обострилась обстановка на фоне наращивания российских войск у границ Украины. Наблюдатели ОБСЕ вечером 16 февраля — утром 17 февраля зафиксировали около 500 взрывов у линии соприкосновения на востоке Украины. Это в несколько раз больше значений предыдущих дней.

15 февраля депутаты Госдумы приняли постановление об обращении к президенту РФ с просьбой признать независимость ДНР и ЛНР. Владимир Путин говорил, что «мы должны все сделать для решения проблем Донбасса», но нужно исходить «из не до конца реализованных возможностей по исполнению ». В Кремле говорили, что признание независимости ЛНР и ДНР станет нарушением Минских соглашений.

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