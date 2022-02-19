Украина сообщила о гибели двух военных в Донбассе

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Штаб Операции объединенных сил вооруженных сил Украины сообщил, что двое военных погибли и еще четверо получили ранения в результате обстрела со стороны пророссийских сепаратистов в Донбассе.

Украинские военные сообщили, что с начала дня зафиксировали 70 нарушений режима прекращения огня по сравнению с 66 инцидентами днем ранее. По данным штаба объединенных сил, под обстрел попали более 30 населенных пунктов, подконтрольных Киеву.

Днем 19 февраля группа депутатов Верховной Рады от фракции «Слуга народа» и представители зарубежных СМИ попали под обстрел в зоне проведения Операции объединенных сил. О пострадавших или погибших в результате обстрела не сообщалось.

Представитель Народной милиции самопровозглашенной ДНР Эдуард Басурин сообщил «Интерфаксу», что по состоянию на 17:00 мск «противник 39 раз открывал огонь по территории ДНР». Ранее 19 февраля представитель ДНР утверждал, что украинские диверсанты устроили в регионе «ряд терактов, в результате которых имеются раненые и погибшие граждане». Точное число погибших он не называл. Басурин также говорил, что под обстрел в поселке Васильевка попала группа журналистов; пострадал ли кто-то из-за случившегося, неизвестно.

В ЛНР сообщили днем 19 февраля, что с начала дня украинские военные 17 раз нарушили режим прекращения огня. О погибших или раненных в ЛНР не сообщали.

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