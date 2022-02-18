Путин поручил выделить по 10 тысяч рублей каждому человеку, прибывающему в Ростовскую область из ДНР и ЛНР
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Президент России Владимир Путин поручил выделить каждому человеку, прибывающему из самопровозглашенных ДНР и ЛНР в Ростовскую область, по 10 тысяч рублей.
В правительстве сообщили, что средства на это будут взяты из резервного фонда.
Путин также поручил врио главы МЧС Александру Чуприяну срочно вылететь в Ростовскую область для организации условий по размещению прибывающих из ДНР и ЛНР.
В Ростовской области в связи с эвакуацией из ДНР и ЛНР создали оперативный штаб.
Власти ДНР и ЛНР объявили об эвакуации своих жителей в Россию днем 18 февраля. Они объяснили это ростом напряженности в регионе. Ожидается, что первые автобусы с эвакуированными выедут в направлении России около восьми вечера.
На Украине подчеркивают, что не планируют никаких наступательных операций в Донбассе.