Глава российского Генштаба Валерий Герасимов позвонил американским и британским военным из-за «грязной бомбы». Ранее такие разговоры вел Шойгу

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Глава Генштаба вооруженных сил России Валерий Герасимов связался по телефону с высшими военными должностными лицами Великобритании и США по поводу ситуации с « », которую якобы может использовать Украина.

По данным министерства обороны РФ, Герасимов провел переговоры с начальником Штаба обороны Великобритании Энтони Радакином и председателем Комитета начальников штабов вооруженных сил США Марком Милли.

По итогам переговоров британская сторона сообщила, что адмирал Радакин отверг необоснованные заявления России о том, что Украина планирует действия, направленные на эскалацию конфликта, а также подчеркнул решимость Великобритании и дальше оказывать поддержку Украине.

США ситуацию пока не комментировали.

Министр обороны России Сергей Шойгу 23 октября связался по телефону с министрами обороны Франции, Турции, Великобритании и США. Как минимум в трех случаях Шойгу говорил о «возможных провокациях со стороны Украины с применением „грязной бомбы“».

24 октября министерства иностранных дел Франции, Британии и США заявили, что отвергают «явно ложные обвинения России». Генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал российские предупреждения о «грязной бомбе» абсурдными. В Киеве заявляли, что не обладают никакой «грязной бомбой» и применить такую в Украине может лишь Россия.

Подробнее о переговорах Шойгу

Шойгу позвонил министрам обороны четырех стран НАТО. И заявил, что Украина якобы готовится взорвать «грязную бомбу». Никаких доказательств он не привел

Подробнее о переговорах Шойгу

Шойгу позвонил министрам обороны четырех стран НАТО. И заявил, что Украина якобы готовится взорвать «грязную бомбу». Никаких доказательств он не привел