Война Двести сорок четвертый день

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«Медуза» с 24 февраля следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 24 октября читайте здесь, а фотографии предыдущего дня войны смотрите здесь.

Главные новости:

Корейский автопроизводитель Kia допустил, что остановит продажи своих автомобилей в России.

СБУ заподозрила двух блогеров в Николаеве в госизмене из-за предполагаемой работы на РИА Новости.

Глава ЧВК Вагнера Евгений Пригожин, по данным The Washington Post, в разговоре с Владимиром Путиным раскритиковал военное руководство России и ведение войны в Украине. Пригожин отрицает, что говорил с Путиным.

В аннексированном Мелитополе произошел взрыв возле здания телекомпании, местные власти назвали это терактом. Пострадали пять человек.

Группа конгрессменов предложила президенту США начать прямые переговоры с Россией.

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал слабым ответ на обстрелы территории России и призвал «стирать с земли города».

В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой».

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