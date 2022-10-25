Война Двести сорок четвертый день
Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.
Этот материал можно скачать в PDF и отправить тем, кто не умеет обходить блокировки. Или просто распечатать.
«Медуза» с 24 февраля следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 24 октября читайте здесь, а фотографии предыдущего дня войны смотрите здесь.
Главные новости:
- Корейский автопроизводитель Kia допустил, что остановит продажи своих автомобилей в России.
- СБУ заподозрила двух блогеров в Николаеве в госизмене из-за предполагаемой работы на РИА Новости.
- Глава ЧВК Вагнера Евгений Пригожин, по данным The Washington Post, в разговоре с Владимиром Путиным раскритиковал военное руководство России и ведение войны в Украине. Пригожин отрицает, что говорил с Путиным.
- В аннексированном Мелитополе произошел взрыв возле здания телекомпании, местные власти назвали это терактом. Пострадали пять человек.
- Группа конгрессменов предложила президенту США начать прямые переговоры с Россией.
- Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал слабым ответ на обстрелы территории России и призвал «стирать с земли города».
В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой».
«Медуза» — независимое издание, и мы работаем только в интересах читателей. Мы просим вас помочь нашей редакции. Спасибо вам!
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов призвал главу Чечни Рамзана Кадырова уходить из России и сражаться за независимость Ичкерии. Так он прокомментировал слова Кадырова, который потребовал «стереть с земли» города Украины.
Пока не поздно, уходите из Украины и воюйте за Независимость Ичкерии — это лучшая гарантия, чтобы Россия во второй раз не стерла с земли город Джохар (Грозный). Если не уничтожить РФ, они вернутся, чтобы снова убивать чеченских женщин и детей. Вы же не забыли…
Брифинг Минобороны РФ. Главное
- Российские военные отразили атаки украинской армии в Херсонской и Луганской областях.
- За сутки уничтожено четыре пункта управления армии Украины в Харьковской, Николаевской и Донецкой областях, а также два склада с боеприпасами в Донецкой и Николаевской областях.
- В Николаевской области сбит самолет МиГ-29 Воздушных сил Украины.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.
Обновленная карта боев в Украине: наступление ВСУ в Херсонской области остановилось
На фронтах Украины случилось очередное затишье. Отчасти потому, что наступательные действия ограничивает погода (движение колесной техники вне дорог затруднено, особенно на севере страны), отчасти это связано с изменением баланса сил. Российское командование спешно перебрасывает резервы (в том числе — составленные из мобилизованных) на участки, где в сентябре-октябре развивались наступления ВСУ. Последние же, вероятно, израсходовали значительную часть своих резервов: войска, пройдя с боями десятки километров, понесли потери в живой силе и технике; артиллерия, поддерживавшая наступление, потратила значительную часть накопленных за лето боеприпасов и «расстреляла» стволы.
Корейский автопроизводитель Kia допустил, что остановит продажи своих автомобилей в России из-за «неопределенности» в этой стране. Об этом, как пишет РБК, заявил исполнительный вице-президент компании У-Чон Чу.
«Возможно, мы рассмотрим вариант заняться только послепродажным обслуживанием из-за невозможности поставлять туда автомобили в принципе», — сказал он.
По данным Ассоциации европейского бизнеса, Kia — второй самый популярный автобренд в России после «АвтоВАЗа».
В Кремле заявили, что Россия готова обсуждать с Францией, США и папой римским «поиск возможных развязок» войны в Украине
В начале октября газета The Washington Post сообщила, что, по данным американской разведки, в окружении президента РФ нашелся человек, который прямо сказал Владимиру Путину об ошибках, допущенных на войне в Украине. Оказалось, что это основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин.
Айыл-банк первым среди госбанков Киргизии приостановил обслуживание карт российской платежной системы «Мир».
ОАО «Айыл Банк» по техническим причинам с 25 октября 2022 года временно приостанавливает: обслуживание платежных карт в рамках НСПК «Мир» на своих периферийных устройствах (банкоматы, POS-терминалы), денежные переводы от клиента к клиенту рамках НСПК на платежные карты эмитированные ОАО «Айыл Банк».
В сентябре и октябре банки Турции и некоторых других стран прекратили принимать карты российской системы «Мир», призванной заменить Visa и MasterCard, которые ушли из России. Перед этим США пригрозили ввести санкции в отношении тех, кто помогает использовать карты «Мир» за пределами России.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал поездку Дмитрия Рогозина на передовую в Украине. По его словам, кадровых решений в отношении Рогозина, который в июле покинул пост главы «Роскосмоса», не принималось.
Ранее источники СМИ, в том числе «Медузы», говорили, что Рогозин может стать полпредом нового федерального округа, в который войдут все захваченные территории Украины.
Подкаст «Что случилось» — о том, как ультраправый политик Дмитрий Рогозин сделал свою удивительную карьеру
Сеть магазинов Zara продолжит работу в России под названием «Новая мода» (New fashion), сообщила российская газета «Известия» со ссылкой на источник. По его словам, всего планируется открыть четыре магазина, в которых будут не все коллекции бренда.
Испанский холдинг Inditex, который владеет брендами Zara и Zara Home (а также Massimo Dutti, Bershka, Pull&Bear, Stradivarius и Oysho) планирует остаться в России и передать свой бизнес партнеру из ОАЭ, писал неделю назад «Коммерсант».
Магазины Zara могут вновь заработать в России в январе, но уже под управлением нового собственника, сообщают РИА Новости.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз стремится не просто заморозить, а конфисковать российские активы за рубежом, пишет РБК.
Безусловно, наша цель не столько заморозить, сколько конфисковать активы, это наша задача. Однако это не так просто с юридической точки зрения. Мы защищаем верховенство закона, но это значит, что мы должны следовать верховенству закона, поэтому нам предстоит большая работа, чтобы создать безупречные законные основания [для конфискации активов].
РИА Новости назвало «фейком» заявление СБУ о том, что двух блогеров в Николаеве заподозрили в госизмене из-за предполагаемой работы на российское информагентство. Комментарий пресс-службы медиагруппы «Россия сегодня», в которую входит РИА Новости, опубликован в телеграме агентства.
Заявление СБУ об обнаружении «представителей РИА Новости» в Николаеве — новый фейк спецслужбы, которая не знает, как оправдать свое существование. У РИА Новости никогда не было и нет никаких сотрудников в Николаеве.
При этом мы получали и публиковали информацию о ситуации в городе от местных жителей через их знакомых в различных городах, однако никогда и никто из них не был и не является ни сотрудником, ни тем более «связным» РИА Новости — таких должностей в нашем штатном расписании нет.
За неимением реальных успехов, которые можно было бы предъявить начальству и гражданам, СБУ занимается в чистом виде «охотой на ведьм».
Представитель WhatsApp сообщил, что глобальный сбой в работе мессенджера устранен, пишет Bloomberg.
В аннексированном Мелитополе после взрыва бомбы у здания местной телекомпании повреждения получили несколько десятков квартир, в здание попали куски заминированного автомобиля, заявил представитель администрации аннексированной части Запорожской области Владимир Рогов.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.
РИА Новости сегодня ночью опубликовало видео с «одним из активистов николаевского подполья», который ранее передавал агентству видео с рассказами о ситуации в Николаеве.
В сообщении агентства утверждалось, что «пророссийское подполье Николаева получило оружие и боеприпасы к нему от своих сотрудников из числа украинских военных».
Утром Служба безопасности Украины объявила, что задержала в Николаеве двух блогеров, «агентов спецслужб России», которые, по утверждению СБУ, призывали к захвату Николаевской области. В украинской спецслужбе заявили, что связными блогеров якобы были представители РИА Новости.
Связан ли «один из активистов николаевского подполья» из публикации РИА Новостей с задержанными в Николаеве, пока неизвестно.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.
Министерство транспорта РФ предложило ремонтировать иностранные самолеты с использованием неоригинальных запчастей, изготовленных «по процедурам стран, являющихся ведущими в мировом авиационном сообществе». Об этом говорится в проекте постановления правительства, который размещен на портале regulation.gov.ru, сообщает «Интерфакс».
Украина вернула тела еще 25 погибших украинских военных, сообщили в министерстве реинтеграции временно оккупированных территорий. Российские власти обмен не комментировали.
В августе уполномоченный по пропавшим без вести в Украине Олег Котенко говорил, что на тот момент в Украину вернули тела более 500 погибших военных.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.
BBC News выпустило расследование о том, что Россия в апреле намеренно подорвала единственный трубопровод, по которому шло водоснабжение Николаева. К такому выводу пришли военные эксперты и эксперты ООН. Николаев уже шесть месяцев остается без чистой питьевой воды.
Спутниковые снимки и полученные данные свидетельствуют, что трубопровод, ведущий к Николаеву, намеренно разрушили на территории, которая находилась под контролем войск России. Власти Николаевской области пытались договориться с российскими военными о ремонте трубопровода, но рабочих не допустили до объекта.
Авторы расследования также нашли еще один поврежденный участок трубопровода, о котором раньше не сообщалось. Согласно спутниковым снимкам, труба в этом месте разрушилась, когда рядом находилась российская военная техника.
Месяц назад, 27 сентября, глава аннексированного Крыма Сергей Аксенов на фоне нехватки экипировки для мобилизованных сообщил, что «на следующей неделе», то есть в первых числах октября, мобилизованным жителям Крыма и Севастополя передадут бронежилеты, кевларовые шлемы, спальные мешки и теплую обувь.
Сегодня Аксенов сообщил, что 21 октября власти Крыма передали Минобороны РФ «большую партию бронежилетов для наших воинов, которые находятся на передовой». По его словам, сейчас «изыскивается возможность» доставки бронежилетов новобранцам из Крыма.
«Также в Крым доставлена крупная партия обуви, которая в ближайшее время будет передана нашим защитникам», — заявил Аксенов.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.
Заместитель главы администрации аннексированной части Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что в Херсоне, по словам местных жителей, отказываются принимать российские рубли в качестве оплаты за продукты питания.
«Барыги которые пытаются наживаться на ситуации будут обязательно привлечены к ответственности по законам военного времени», — заявил Стремоусов.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.
Каждый день с начала российского вторжения редакторы «Медузы» выбирают главные кадры, сделанные в течение предыдущего дня войны. В новой фотогалерее — снимки Евгения Малолетки из госпиталя в Изюме Харьковской области, который украинские военные освободили в сентябре.
Президент Франции Эммануэль Макрон во время вчерашней беседы с папой римским Франциском попросил понтифика позвонить президенту России Владимиру Путину и патриарху Кириллу, чтобы приблизить установление мира в Украине, сообщает Le Point.
Российские военные запустили десять дронов-камикадзе «Шахед» с территории Беларуси, сообщает «Украинская правда» со ссылкой на источник в разведке.
«Если есть тревога, то есть она не просто так — существует и угроза… Идет боевая работа — что-то комментировать сможем по результатам. Но вероятность ударов в том числе „Шахедами“ есть», — заявил, в свою очередь, представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.
Глава Киевской областной военно-гражданской администрации Алексей Кулеба призвал жителей оставаться в укрытиях.
В Киеве и Киевской области объявлена воздушная тревога. В районе поселка Дымер к северу от Киева, по сообщениям украинских СМИ, слышны автоматные очереди. Возле соседнего села Козаровичи (пять километров от Дымера) видели иранские беспилотники-камикадзе.
Двух блогеров в Николаеве заподозрили в госизмене из-за предполагаемой работы на РИА Новости
Служба безопасности Украины заявила, что задержала в Николаеве двух «законспирированных агентов спецслужб России», которые, действуя как блогеры, призывали к захвату Николаевской области и физической расправе над местным руководством.
СБУ утверждает, что связными двух агентов были сотрудники российского государственного агентства РИА Новости. «Именно они определяли тематику пропагандистских материалов, а также сроки их подготовки и передачи в Москву», — говорят в СБУ.
В украинской спецслужбе сообщили, что задержанных также подозревают в сборе разведданных о том, где находятся и куда перемещаются подразделения украинской армии.
Двух жителей Николаева арестовали по подозрению в государственной измене.
РИА Новости и власти РФ это не комментировали.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.
Американский Институт изучения войны, который ежедневно анализирует ход войны в Украине, сообщил в сводке по итогам 24 октября, что украинские силы, возможно, освободят правый берег Днепра в Херсонской области до конца 2022 года.
«Позиция россиян в верхней части Херсонской области, вероятно, является неустойчивой», — сказано в сообщении института.
В организации считают, что российские военные готовятся к обороне Херсона и не отходят полностью с правобережной части региона. В то же время российские военные блогеры, на которых ссылается Институт изучения войны, приводят противоречивую информацию: одни говорят, что Россия оставит Херсон, другие утверждают, что ВС РФ не собираются отступать.