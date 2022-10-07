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Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк раскритиковал присуждение Нобелевской премии мира 2022 года правозащитникам из России и Беларуси.

«У Нобелевского комитета однозначно интересное понимание слова „мир“, если Нобелевскую премию мира вместе получают представители двух стран, напавших на третью», — написал в твиттере Подоляк.

По мнению советника главы офиса президента Украины, ни российские, ни белорусские организации не смогли организовать сопротивление войне. «Нобель в этом году просто „супер“», — добавил он.

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7 октября Нобелевский комитет назвал лауреатов премии мира за 2022 год. Награду разделили между правозащитниками из России, Украины и Беларуси: организациями «Мемориалом», «Центром гражданских свобод» и политзаключенным Алесем Беляцким.

Страны Запада ввели санкции в отношении Беларуси за поддержку российского вторжения в Украину. Киев неоднократно обвинял Минск в участии в войне. 4 октября Александр Лукашенко заявил, что Беларусь участвует в «специальной военной операции», которую Россия ведет против Украины, но не отправляет своих военных в зону конфликта.

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