Нобелевскую премию мира получили российский «Мемориал», белорусский правозащитник Алесь Беляцкий и украинский «Центр гражданских свобод»

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Российская правозащитная организация , которая была формально в РФ по решению суда, стала одним из лауреатов Нобелевской премии мира 2022 года. Об этом сообщил Нобелевский комитет.

Премию мира также получили белорусский правозащитник и украинская организация .

«Лауреаты премии мира представляют гражданское общество в своих странах. На протяжении многих лет они отстаивали право критиковать власть и защищать основные права граждан. Они приложили выдающиеся усилия для документирования военных преступлений, нарушений прав человека и злоупотреблений властью. Все вместе они демонстрируют значимость гражданского общества для мира и демократии», — заявил комитет.

В 2021 году Нобелевскую премию мира присудили главному редактору «Новой газеты» Дмитрию Муратову и филиппинской журналистке, возглавляющей оппозиционный сайт Rapple, Марии Ресса. Их наградили «за усилия по сохранению свободы выражения мнений, являющейся обязательным условием для демократии и мира».

Денежную часть премии Муратов перечислил благотворительным организациям. В июне 2022 года главред «Новой газеты» продал свою нобелевскую медаль на аукционе за 103,5 миллиона долларов. Вырученные с продажи деньги были направлены на поддержку гуманитарной миссии ЮНИСЕФ по оказанию помощи украинским детям-беженцам и их семьям.

10 октября Нобелевский комитет объявит обладателя премии по экономике.