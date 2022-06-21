Нобелевская медаль Дмитрия Муратова продана на аукционе за 103,5 миллиона долларов. Вырученные средства передадут ЮНИСЕФ на помощь украинским детям
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Нобелевскую медаль главного редактора «Новой газеты» Дмитрия Муратова, ставшего в 2021 году лауреатом премии мира, продана за 103,5 миллиона долларов.
Торги провел американский аукционный дом Heritage Auctions вечером 20 июня в Нью-Йорке. Имя покупателя не разглашается.
Все вырученные от продажи медали средства, напоминает «Новая газета. Европа», пойдут на поддержку гуманитарной миссии ЮНИСЕФ по оказанию помощи украинским детям-беженцам и их семьям.
Дмитрий Муратов вместе с филиппинской журналисткой Марией Ресса получил в 2021 году Нобелевскую премию мира. Денежную часть премии Муратов перечислил благотворительным организациям.
О решении выставить медаль на торги Муратов объявил 22 марта. «Мы долго думали над этим в редакции „Новой газеты“ и поняли, что есть люди, которым гораздо хуже, чем нам. Это беженцы. Больные украинские дети. Им гораздо хуже, чем нам», — заявил Муратов, подчеркнув, что решение продать нобелевскую медаль «поддержало 100% сотрудников».