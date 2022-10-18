«Коммерсант»: компания-владелец Zara планирует остаться в России, передав местный бизнес партнеру из ОАЭ

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Испанский холдинг Inditex (владелец брендов Zara и Zara Home, Massimo Dutti, Bershka, Pull&Bear, Stradivarius и Oysho) планирует остаться в России и передать свой местный бизнес партнерам из страны. Это следует из определения Арбитражного суда Самарской области от 30 сентября, на которое обратил внимание «Коммерсант».

Владелец нескольких торговых центров в Самаре требовал от российской дочерней компании Inditex «Зара СНГ» возместить ущерб из-за закрытых магазинов. Суд удовлетворил ходатайство, но «Зара СНГ» обжаловала это решение, отметив, что планирует открыть магазины вновь.

«Заявитель указывает, что не уходит с российского рынка, <…> ответчиком предпринимаются действия для продолжения деятельности в РФ, включая изменение корпоративной структуры на юрисдикцию, которая не относится к недружественной, а также изменение логистических цепочек поставки товара взамен тех, на которые распространяются санкции», — говорится в определении суда.

Источник «Коммерсанта», знакомый с планами Inditex, заявил, что российские активы компании могут перейти к ее партнеру из ОАЭ. При этом с российского рынка уйдут Massimo Dutti, Oysho и Zara Home, а остальные бренды откроются под другими названиями и с новыми коллекциями не раньше весны 2023 года.

Другой источник «Коммерсанта» рассказал, что сейчас Inditex подписывает дополнительные соглашения с российскими торговыми центрами, чтобы удержать за собой занимаемые площади минимум до мая 2023 года.

Компания Inditex закрыла свои магазины в России после начала войны. До этого в стране работали более 500 магазинов разных брендов холдинга. На долю российского рынка приходилось около 8,5% мировой прибыли Inditex.

Ранее источник «Коммерсанта» сообщал, что при полном уходе из России Inditex может понести самые крупные расходы среди других зарубежных ретелейров, объявивши о приостановке деятельности на российском рынке. Они могут составить около 300 миллионов долларов.