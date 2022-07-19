«Коммерсант»: при полном уходе из России западные ретейлеры одежды потеряют не менее 760-800 миллионов долларов

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Крупные зарубежные ретейлеры одежды, которые после начала войны приостановили работу в России, в случае полного ухода из страны понесут убытки в размере 760-800 миллионов долларов. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на представителей двух аудиторских компаний, изучавших по запросу сетей возможные потери.

По словам одного из собеседников «Коммерсанта», данная оценка является «консервативной». Убытки могут возрасти, если ретейлеры не смогут распродать остатки товара или «удачно для себя» решить вопрос с разрывом контрактов на аренду торговых площадей.

Как рассказали источник «Коммерсанта», самые крупные расходы — около 300 миллионов долларов — при уходе из России может понести испанский холдинг Inditex (владеет брендами Zara, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Pull & Bear). Убытки японской сети Uniqlo и французской Decathlon могут составить по 150-170 миллионов долларов.

Все эти компании приостановили работу в России, но об окончательном уходе с российского рынка пока не заявляли.

Накануне шведская сеть магазинов одежды H&M объявила, что полностью уйдет из РФ. По данным компании, ее расходы на сворачивание российского бизнеса составят около 190 миллионов долларов.

По оценке исследователей из Йельского университета, с начала войны в Украине об уходе из России или ограничении деятельности в стране объявили уже более тысячи иностранных компаний.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на прошлой неделе заявил, что работу в РФ остановила каждая вторая из 1400 крупных иностранных компаний. Токаев поручил создать условия для релокации западного бизнеса из России в Казахстан.