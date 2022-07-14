Токаев заявил, что из России ушла каждая вторая из 1400 иностранных компаний. И поручил создать условия для их релокации в Казахстан

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству республики, чтобы для компаний, покинувших Россию, создали благоприятные условия для релокации в Казахстан.

«Мы являемся свидетелями глобальной борьбы за инвестиционный капитал. Каждая вторая из почти 1400 крупных зарубежных компаний приостановила деятельность или полностью ушла с российского рынка. Правительству следует создать благоприятные условия для их релокации в Казахстан», — сказал Токаев на заседании правительства (цитата по ТАСС).

Токаев считает, что релокация западных компаний из России в Казахстан позволит нарастить в стране производство товаров глубокой переработки.

Президент Казахстана добавил, что ранее поручал правительству подготовить пул инвестиционных проектов в сфере обрабатывающей промышленности. «В части конкретных результатов пока мало чем можно похвастаться. Новых проектов, по существу, нет», — сказал Токаев.

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После начала войны в Украине сотни зарубежных компаний объявили, что прекратят работу или приостановят продажи своих товаров в России. По оценке Йельского университета, свою деятельность в России решили сократить более одной тысячи компаний.

На этом фоне в марте правительство РФ разрешило ввозить в страну товары в рамках параллельного импорта, то есть без разрешения правообладателя. В список товаров, которые подпадают под параллельный импорт, вошли телефоны, компьютеры, автомобили и другие товары производителей, ушедших из России.

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