Магазины одежды Zara, Massimo Dutti, Oysho и Pull & Bear закроются в России

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Компания Inditex временно закроет в России свои магазины одежды, в том числе Zara, Massimo Dutti, Bershka, Oysho, Pull & Bear и Stradivarius. Об этом сообщает испанское издание El Pais со ссылкой на заявление компании.

Речь идет о закрытии платформ для онлайн-торговли и 502 бутиков, 86 из которых — Zara. «В нынешних обстоятельствах компания не может гарантировать непрерывность операций в России и временно приостанавливает свою деятельность», — решили в Inditex.

«Медуза» заблокирована в России. Мы были к этому готовы — и продолжаем работать. Несмотря ни на что Нам нужна ваша помощь как никогда. Прямо сейчас. Дальше всем нам будет еще труднее. Мы независимое издание и работаем только в интересах читателей.

Многие иностранные компании приостанавливают или прекращают работу в России из-за российского вторжения в Украину и последовавших за этим санкций Запада.

«Медуза». Работаем 24/7. И только в интересах читателей Нам срочно нужна ваша поддержка Хочу помочь