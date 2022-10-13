Генпрокуратура России объявила «нежелательной организацией» немецкую «Dekabristen»

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Генпрокуратура России объявила «нежелательной» на территории страны деятельность немецкой неправительственной организации Dekabristen e.V. («Декабристы»). Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Деятельность «Dekabristen», заявили в Генпрокуратуре РФ, признана «угрожающей конституционному строю и безопасности России».

Информация об этом решении направлена в Минюст России для внесения сведений в перечень «нежелательных организаций». Сейчас в соответствующий реестр внесены 65 «нежелательных» организаций.

«Dekabristen» базируется в Берлине и занимается проектами по «укреплению» гражданского общества в Восточной Европе, Центральной Азии, а также на Кавказе. Согласно информации на сайте организации, «Декабристы» консультируют и поддерживают социальные инициативы, неправительственные организации, художников и журналистов. В команду организации входят эксперты и активисты из Беларуси, Германии, Грузии, Казахстана, Польши, России и Украины.

После российского вторжения в Украину «Декабристы» призывают остановить войну, поддерживают антивоенные инициативы, помогают беженцами и собирают пожертвования и помощь для украинцев.

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В апреле признать «Dekabristen» и еще 13 иностранных неправительственных организаций требовала Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России во главе с депутатом Василием Пискаревым.

«Нежелательным» организациям запрещается вести деятельность на территории России под угрозой административного и уголовного наказания. Сотрудничество с такими организациями также повод для уголовного преследования.