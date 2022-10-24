Война Двести сорок третий день

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«Медуза» с 24 февраля следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 23 октября читайте здесь.

Главные новости:

Украинские войска обстреляли аннексированную РФ Новую Каховку. Как заявили в экстренных службах города, три снаряда попали в Каховскую ГЭС.

США, Великобритания и Франция назвали «заведомо ложными» утверждения Сергея Шойгу о планах Украины применить «грязную бомбу».

В аннексированном Херсоне объявили о создании отрядов теробороны.

Телеканал RT приостановил сотрудничество с Антоном Красовским из-за его призыва «топить» украинских детей.

СПБ Биржа даст инвесторам возможность с 31 октября продать заблокированные иностранные акции.

«Победа» в декабре возобновит полеты в Турцию, прерванные после начала войны.

В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой».

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