Война Двести сорок третий день
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«Медуза» с 24 февраля следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 23 октября читайте здесь.
Главные новости:
- Украинские войска обстреляли аннексированную РФ Новую Каховку. Как заявили в экстренных службах города, три снаряда попали в Каховскую ГЭС.
- США, Великобритания и Франция назвали «заведомо ложными» утверждения Сергея Шойгу о планах Украины применить «грязную бомбу».
- В аннексированном Херсоне объявили о создании отрядов теробороны.
- Телеканал RT приостановил сотрудничество с Антоном Красовским из-за его призыва «топить» украинских детей.
- СПБ Биржа даст инвесторам возможность с 31 октября продать заблокированные иностранные акции.
- «Победа» в декабре возобновит полеты в Турцию, прерванные после начала войны.
В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой».
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Вслед за Киевом воздушная тревога объявлена по всей Украине.
В Киеве объявлена воздушная тревога.
Ежедневный брифинг Дмитрия Пескова
Контроль на въезде в Курчатов, где находится Курчатовская АЭС, и выезде из него будет усилен, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.
МАГАТЭ отправит в Украину экспертов после утверждений Шойгу о планах по созданию «грязной» бомбы, заявил глава МИД страны Дмитрий Кулеба.
Украинские войска обстреляли Новую Каховку
По утверждению экстренных служб аннексированного города, всего было выпущено 19 ракет HIMARS и «Ольха». Три из них попали в Каховскую ГЭС, но она продолжает функционировать.
Пилоты Су-30, упавшего в Иркутске, потеряли сознание в полете
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы, из-за этого они не смогли отвести самолет от жилого дома. Причиной потери сознания экипажем мог стать остаток азота в кислородных баллонах.
Ранее СК сообщил, что следствие рассматривает две версии катастрофы: отказ техники и ошибка пилотирования.
Телеканал «Дождь» объявлен в России «иностранным агентом» (как и многие другие организации и люди). Имейте в виду, что во время войны с Украиной в России приняли новый закон: теперь «иноагентом» могут объявить кого угодно.
Минобороны Украины прокомментировало слова Шойгу о «грязной бомбе»
Глава ведомства Алексей Резников написал в твиттере, что Украина открыта для любой мониторинговой миссии, чтобы опровергнуть обвинения в намерениях якобы применить такое оружие.
В Киеве началось стабилизационное отключение света, сообщила городская администрация.
SpaceX продолжит обеспечивать работу Starlink в Украине даже если Пентагон откажется это финансировать
Об этом основатель компании Илон Маск написал в своем твиттере.
Ежедневный отчет британской разведки
Сегодняшняя сводка посвящена иранским беспилотникам, которыми активно пользуется Россия.
- Россия использует иранские беспилотные аппараты «Шахед-136» для ударов по целям по всей Украине. Украинские попытки бороться с «Шахед-136» становятся все успешнее; официальные источники, в том числе президент Зеленский, утверждают, что до 85% дронов перехватываются.
- Эти аппараты медленные, шумные и летают на малых высотах, из-за чего отдельно летящий дрон является легкой целью для ПВО.
- Россия вынуждена тратить большое количество аппаратов «Шахед-136», чтобы преодолевать все более эффективную украинскую ПВО. Судя по всему, дроны используются как замена производимому Россией высокоточному оружию большого радиуса действия, которое становится все более дефицитным.
В качестве основных версий крушения Су-30 в Иркутске рассматриваются отказ техники и ошибка пилотирования, сообщили в СК.
Цена на газ в Европе опустилась до уровня начала лета
Впервые с 14 июня стоимость тысячи кубометров упала ниже 1050 долларов.
Причиной падения цен, которое продолжается с начала месяца, стала теплая осень — средняя температура воздуха на 3 градуса превышает прошлогоднюю. Из-за этого почти все страны ЕС тратят меньше газа на обогрев, чем планировалось — и заполняют свои хранилища.
Причиной крушения Су-34 в Ейске стало попадание птиц в двигатель
Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник, в ходе расследования было установлено, что в двигатель самолета попали две чайки.
Николаев. Последствия российского обстрела
RT остановил сотрудничество с Антоном Красовским из-за его призыва «топить» украинских детей
«Высказывание Антона Красовского дико и омерзительно. Возможно, Антон объяснится, каким временным помешательством оно было вызвано и как сорвалось с его языка. Сложно поверить, чтобы Красовский искренне считал, что нужно топить детей», — сказала главный редактор RT Маргарита Симоньян.
Красовский 20 октября в программе «Антонимы» в ходе беседы с писателем Сергеем Лукьяненко предложил убивать украинских детей, ставших жертвами пропаганды. Вскоре RT удалил запись эфира со своего сайта.
В Херсоне началось формирование территориальной обороны
В отряды призывают вступить всех мужчин города.
Создание территориальной обороны предусматривается указом Владимира Путина о введении в аннексированной Херсонской области военного положения.