Война Двести сорок второй день
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«Медуза» с 24 февраля следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 22 октября читайте здесь.
Главные новости:
- Бывший глава украинского авиационного предприятия «Мотор Сич» Вячеслав Богуслаев задержан по подозрению в поставке двигателей для российских военных вертолетов. В «Ростехе» сотрудничество с «Мотор Сич» после 2014 года отрицают.
- Глава Курской области Роман Старовойт объявил о завершении строительстве в регионе двух усиленных линий обороны.
- В ночь на 23 октября российские войска вновь обстреляли Николаев и Запорожье, сообщили местные власти.
- В Донецк приехал бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. «Медуза» писала, что он может стать куратором захваченных РФ территорий Украины.
- На территории Пермского порохового завода произошел пожар. Погибли два человека.
- «Медиазона» и «Русская служба Би-би-си» подтвердили гибель не менее 7822 российских военнослужащих с начала войны в Украине. Как минимум 41 погибший — это мужчины, мобилизованные за последний месяц.
- В Белгородской области подверглись обстрелу «гражданские объекты» в городе Шебекино. Погибли два человека, еще 12 ранены. Часть жителей Шебекино переместили в Старый Оскол.
В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой».
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Назначенные Россией власти аннексированной Херсонской области объявили сначала о «перемещении» жителей нескольких муниципалитетов, а затем призвали всех жителей Херсона немедленно покинуть город и перебраться на противоположенный берег Днепра. Желающим уехать в Россию жителям аннексированного региона правительство РФ пообещало жилищные сертификаты.
Губернатор Севастополя Михаил Развозжаев в телеграме прокомментировал сообщения о раздающихся в городе «громких звуках».
«У наших мобилизованных на полигоне сегодня плановые учения, идут стрельбы. Сохраняем спокойствие!» — написал он.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.
В Киеве проводят веерные отключения электричества, пишет «Громадське».
Компания «Укрэнерго» объявила о начале «стабилизационных отключений» электричества 20 октября по всей стране. На такие меры «Укрэнерго» было вынуждено пойти из-за дефицита мощности в энергосистеме после российских атак по энергетическим объектам Украины.
Ограничения, сообщало «Укрэнерго», будут вводиться с 07:00 до 23:00. Где и в какое время, будет объявлено на сайтах областных операторов распределительных сетей (облэнерго). Предполагается, что продолжительность отключения в одной зоне составит не больше четырех часов.
Жителей Украины просят сделать все возможное для экономии электроэнергии.
Украинским детям во время войны приходится не только примерять бронежилеты и каски (мы писали об этом ранее в этой трансляции), но и проводить соревнования в бомбоубежищах. На фото, сделанных 22 октября, детские соревнования по борьбе, которые в Кривом Роге пришлось проводить в бункере, построенном в 1960-х года на случай ядерной войны.
В Херсоне, жителей которого эвакуируют, не хватает речного транспорта, чтобы переправить всех желающих на левый берег Днепра
«Такая проблема действительно есть, но ее масштаб сильно преувеличен, а причины искажены», — сообщается в телеграм-канале администрации Херсонской области, назначенной после аннексии.
«Наличие некоторых трудностей с речным транспортом в городе никак не связано с мероприятиями по вывозу архивов и других ценных вещей, как об этом говорится в распространяемой информации, поскольку органы власти заблаговременно переправили на левый берег Днепра все необходимое имущество», — говорится в сообщении.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют представители сторон конфликта.
22 октября власти аннексированной Херсонской области призвали жителей Херсона «незамедлительно» покинуть город «из-за напряженной ситуации на фронте, повышенной опасности массированных обстрелов города и угрозы террористических атак». «Перемещение» жителей аннексированного региона проводится на фоне наступления ВСУ.
При этом назначенные Россией власти Херсонской области объясняют эвакуацию в том числе тем, что украинские военные якобы собираются разрушить дамбу Каховской ГЭС. Власти Украины, в свою очередь, заявляют, что это российские военные заминировали дамбу и могут ее взорвать.
Телеканал "Настоящее время" объявлен в России «иностранным агентом» (как и многие другие организации и люди). Имейте в виду, что во время войны с Украиной в России приняли новый закон: теперь «иноагентом» могут объявить кого угодно.
В «Ростехе» заявили, что после введенных в 2014 году ограничений на российские вертолеты перестали устанавливать двигатели, произведенные украинским «Мотор Сич».
Служба безопасности Украины (СБУ) сегодня задержала бывшего главу «Мотор Сич» 83-летнего Вячеслава Богуслаева по подозрению в том, что его предприятие поставляло двигатели для российских военных вертолетов.
«Украинские двигатели ставились на вертолетную технику до 2014 года, это общеизвестно. Мы провели полное импортозамещение, в итоге машины уже давно оснащаются силовыми установками отечественного производства», — сообщили РБК в «Ростехе».
«Никакого сотрудничества с „Мотор Сич“ давно нет», — подчеркнул представитель «Ростеха».
Ранее линии обороны (такие или нет утверждать точно невозможно) призывал строить в граничащих с Украиной регионах основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин. Также известно, что оборонительную линию ЧВК Вагнера строит в аннексированной Луганской области.
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Заместитель главы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко опубликовал фотографии, на которых, по его словам, показаны последствий обстрела Николаева в ночь на 23 октября.
По словам Тимошенко, одна ракета, запущенная российскими военными, попала в пятиэтажный дом, вторая — во двор девятиэтажного дома. Пострадали припаркованные автомобили, теплотрасса и детская площадка, написал Тимошенко. Жертв нет, добавил он.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.
Протестовать против войны можно по-разному, например, вот так
Эта надпись отсылает к истории жительницы Тюмени по имени Алиса. Ее 24 сентября задержали из-за того, что она нарисовала синим мелком на асфальте надпись «Нет в***е». Девушка в полиции и позже в суде заявила, что ее надпись означала «Нет вобле», поскольку она «испытывает неприязнь к данному виду рыб». Суд отметил, что полиция никак не опровергла это заявление, и прекратил дело за отсутствием состава административного правонарушения. Алисе даже вернули коробку с мелом.
Россияне, вернувшиеся домой после отмены решения об их мобилизации, получат выплаты за период военной службы
Об этом заявили РБК на горячей линии по мобилизации. «Пока человек был мобилизован, рабочий контракт с ним на это время был приостановлен. Он должен получить выплаты от министерства [обороны] за то время, пока он на мобилизации», — сказали на горячей линии.
19 октября спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что 9500 отцов, у которых трое и более несовершеннолетних детей, освободили от мобилизации и вернули из воинских частей домой. Власти российских регионов ранее также сообщали об ошибочно призванных в рамках мобилизации жителях, которых вернули домой.
На территории Пермского порохового завода произошел пожар. Погибли два человека
Возгорание произошло вечером 22 октября в помещении производства «Пластмассы», площадь пожара составила 20 квадратных метров, рассказали в диспетчерской службе. После возгорания, как сообщили очевидцы в местных пабликах, произошел взрыв.
Пермский пороховой завод среди прочего выпускает заряды к реактивным системам залпового огня «Град» и «Смерч», а также заряды двигателей ракет класса «воздух-воздух».
В Украине погиб мобилизованный житель Воронежской области, которого, по словам его родственников, отправили на войну после трех дней подготовки
Как рассказала телеканалу «Дождь» сестра погибшего Анастасия, ее брата мобилизовали 22 сентября и уже через три дня отправили в Сватово Луганской области, а оттуда, как сообщили его сослуживцы, они вместе с линией фронта выдвинулись дальше.
Спустя месяц после мобилизации родственники получили похоронку. В извещении, датированном 22 октября, говорится, что житель Воронежской области (его имя "Дождь" не раскрывает) погиб 5 октября в селе Красный Лиман Луганской области «при выполнении задач в ходе специальной военной операции». По словам сестры погибшего, тело ее брата находится в морге в Ростове. Его сегодня должны доставить в Воронеж.
Журналисты «Медиазоны» и «Русской службы Би-би-си», собрав данные по открытым источникам, пришли к выводу, что месяц, прошедший после объявления 21 сентября «частичной мобилизации» в России, погиб как минимум 41 мобилизованный. Часть этих потерь — небоевые: люди умирали в учебных центрах, на полигонах и в воинских частях до отправки на фронт.
В России с начала войны продолжаются акции протеста, несмотря на то, что их участников задерживают, составляют на них протоколы об административных нарушениях, а в некоторых случаях — заводят и уголовные дела. Очередная такая акция против войны прошла в Санкт-Петербурге.
Минобороны Великобритании — о строительстве «линии Пригожина»
- 19 октября основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин заявил в интернете, что его команда строит обширную укрепленную «линию Вагнера» в оккупированной Россией Луганской области, и опубликовал карту, показывающую планируемые масштабы проекта.
- На снимках был показан участок недавно построенных противотанковых укреплений и систем траншей к юго-востоку от Кременной в Луганской области.
- Если планы настолько обширны, как утверждает Пригожин, работы, вероятно, направлены на интеграцию реки Северский Донец в оборонительную зону, которая частично повторяет «линии разграничения», установленные в 2015 году.
- Проект предполагает, что Россия прилагает усилия для подготовки оборонительных сооружений за нынешней линией фронта, вероятно, для сдерживания любых быстрых украинских контрнаступлений.
Глава администрации Энергодара в аннексированной Запорожской области Александр Волга заявил, что украинские войска вновь обстреляли город, повредив гражданский объект, пишет ТАСС.
Дмитрий Орлов, занимавший пост мэра Энергодара до оккупации, подтвердил факт обстрела города. По словам Орлова, под обстрел попал отель «Алиса», где часто останавливаются россияне, сообщает «Политика Страны».
Энергодар — город при Запорожской АЭС — был захвачен российскими войсками в начале вторжения в Украину. Город и АЭС неоднократно подвергались обстрелам, в которых украинская и российская сторона обвиняют друг друга.
Жителей «потенциально опасных зон» города Шебекино в Белгородской области временно переселили из домов на одну из баз отдыха в Старом Осколе, написал на своей странице во «ВКонтакте» губернатор региона Вячеслав Гладков.
Временно перекрывался въезд в город для того, чтобы снизить количество людей, которые находятся в зоне поражения. Был произведен подомовой обход на тех территориях, которые потенциально являются опасными зонами. Те жители, которые согласились на отъезд, временно отселены.
22 октября, сообщали власти Белгородской области, в Шебекино подверглись обстрелу «гражданские объекты». Погибли два человека, еще 12 ранены.
Белгородская область — один из регионов, в котором указом президента РФ от 19 октября был введен «средний уровень реагирования», дающий властям, в числе прочего, возможность ограничивать передвижение по определенной территории, а также временно отселять жителей.
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Бывший глава крупнейшего в Украине авиационного предприятия «Мотор Сич» Вячеслав Богуслаев задержан по подозрению в коллаборационизме
Служба безопасности Украины (СБУ) задержала 83-летнего бывшего главу крупнейшего авиационного предприятия страны «Мотор Сич» Вячеслава Богуслаева. Как пишет «Громадське» со ссылкой на источники в правоохранительных органах, Богуслаева подозревают в коллаборационизме и пособничестве стране-агрессору.
Бывший глава «Мотор Сич», по данным собеседников издания, был задержан в Запорожье, его везут в Киев.
Богуслаев возглавил «Мотор Сич» в начале 1990-х годов. Пост главы предприятия он покинул в 2012 году, когда стал депутатом Верховной Рады (всего он был депутатом четырех созывов парламента Украины). Однако и после этого он продолжил контролировать деятельность предприятия, занимая пост почетного президента.
Бывший глава «Мотор Сич» входит в топ-100 богатейших бизнесменов Украины. В 2000 году ему было присвоено звание Героя Украины.
В ночь на 23 октября российские войска вновь обстреляли Николаев и Запорожье, сообщили местные власти
В Николаеве одна из ракет попала в пятиэтажный жилой дом, полностью разрушив квартиру на пятом этаже, пишет «Политика Страны» со ссылкой на мэра города Александра Сенкевича. Также повреждения получил соседний 10-этажный жилой дом, в нем выбиты окна и двери. Также повреждены теплотрасса, детская площадка и несколько припаркованных автомобилей.
Запорожье, пишет УНИАН, российские войска атаковали дронами-камикадзе, один из них попал в общественное здание. Также обстрелу в ночь на 23 октября подверглось одно из сел Запорожского района, там повреждены частные дома и школа.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.
Здравствуйте! Мы начинаем трансляцию, в которой будем следить за всеми важными событиями, связанными с войной в Украине, которая идет уже 242 дня. Спасибо, что вы все это время с нами.