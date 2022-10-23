Война Двести сорок второй день

В Херсоне, жителей которого эвакуируют, не хватает речного транспорта, чтобы переправить всех желающих на левый берег Днепра

«Такая проблема действительно есть, но ее масштаб сильно преувеличен, а причины искажены», — сообщается в телеграм-канале администрации Херсонской области, назначенной после аннексии.

«Наличие некоторых трудностей с речным транспортом в городе никак не связано с мероприятиями по вывозу архивов и других ценных вещей, как об этом говорится в распространяемой информации, поскольку органы власти заблаговременно переправили на левый берег Днепра все необходимое имущество», — говорится в сообщении.

Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют представители сторон конфликта.

22 октября власти аннексированной Херсонской области призвали жителей Херсона «незамедлительно» покинуть город «из-за напряженной ситуации на фронте, повышенной опасности массированных обстрелов города и угрозы террористических атак». «Перемещение» жителей аннексированного региона проводится на фоне наступления ВСУ.

При этом назначенные Россией власти Херсонской области объясняют эвакуацию в том числе тем, что украинские военные якобы собираются разрушить дамбу Каховской ГЭС. Власти Украины, в свою очередь, заявляют, что это российские военные заминировали дамбу и могут ее взорвать.